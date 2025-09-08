Prefeitura de Jardim divulga cardápio escolar de setembro

Alimentação saudável é garantida aos alunos da Rede Municipal de Ensino
Os pratos são preparados pela equipe de merendeiras da rede municipal / Ilustrativa/MEC
A Prefeitura de Jardim divulgou o cardápio de setembro para os estudantes da Escola Cívico-MARC (Militar Major Alberto Rodrigues da Costa), da Rede Municipal de Ensino. As refeições são oferecidas aos alunos da Pré-Escola e do Ensino Fundamental I e II, no período parcial da zona urbana.
Os pratos são preparados pela equipe de merendeiras da rede municipal e seguem padrões de alimentação balanceada, com a inclusão de frutas, legumes, proteínas e variedade de preparações.
Confira alguns exemplos do cardápio:
