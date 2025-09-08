Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 20:11

Educação

Prefeitura de Jardim divulga cardápio escolar de setembro

Alimentação saudável é garantida aos alunos da Rede Municipal de Ensino

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 17:15

Os pratos são preparados pela equipe de merendeiras da rede municipal / Ilustrativa/MEC

A Prefeitura de Jardim divulgou o cardápio de setembro para os estudantes da Escola Cívico-MARC (Militar Major Alberto Rodrigues da Costa), da Rede Municipal de Ensino. As refeições são oferecidas aos alunos da Pré-Escola e do Ensino Fundamental I e II, no período parcial da zona urbana.

Os pratos são preparados pela equipe de merendeiras da rede municipal e seguem padrões de alimentação balanceada, com a inclusão de frutas, legumes, proteínas e variedade de preparações.

Confira alguns exemplos do cardápio:

  • Segunda-feira: Macarrão com carne moída, alface e leite com cacau;
  • Quarta-feira: Arroz carreteiro com cenoura, cheiro-verde e laranja;
  • Sexta-feira: Iscas de carne com arroz branco, cenoura em cubos e banana maçã.

