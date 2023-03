Prefeitura, UEMS e Câmara comemoram início das aulas de Direito

Evento no auditório do campus da UEMS / (Foto: Divulgação)

Na noite de ontem, 16, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) promoveu a Aula Magna, de início do Curso de Graduação em Direito, em Aquidauana.

O evento aconteceu no auditório do campus da UEMS de Aquidauana, contou com a presença dos acadêmicos da primeira turma de Direito de Aquidauana, familiares e convidados, além de autoridades civis e militares.

A mesa de honra do evento foi presidida pelo reitor da UEMS, Prof. Dr. Laércio de Carvalho, ladeado pelos professores doutores Tiago Junior Pasquetti (gerente da UEMS de Aquidauana), Ricardo Corrêa Silva (coordenador do curso de Direito em Aquidauana), Ernandes Peixoto de Miranda (secretário de Finanças representando o prefeito Odilon Ribeiro), vereadores Reinaldo Kastanha (vice-presidente do legislativo), Wezer Lucarelli (líder do prefeito na câmara), Humberto Torres; juízes da comarca de Aquidauana Drª Kelly Gaspar Duarte e Dr. Juliano Duailibi Baungart e a representante da OAB de Aquidauana - Drª Pamela de Oliveira.

Falando em nome do prefeito, o secretário Ernandes relatou a importância do curso para a cidade, para a Administração Municipal e como se deu o processo de parceria entre a prefeitura, câmara e UEMS, para a implantação do curso.

Para a implantação do curso de Direito em Aquidauana, o prefeito Odilon Ribeiro firmou um convênio da Prefeitura de Aquidauana com a UEMS, com aprovação unânime da Câmara Municipal, para repasse financeiro de pouco mais de R$ 1,9 milhão, dividido ao longo de 4 anos, sendo recursos próprios do município, para ajudar a custear a implantação do curso e funcionamento dessa primeira turma.

“Hoje, podemos dizer com orgulho: Aquidauana tem o curso de Direito, presencial e na universidade pública. Chegamos até esse dia, porque essa parceria que foi construída entre a Prefeitura de Aquidauana, na administração do prefeito Odilon, a Câmara Municipal, com o reitor Dr. Laércio e os governadores Reinaldo Azambuja e Eduardo Riedel, deram certo e o resultado é vê-los aqui nessa Aula Magna, iniciando um grande passo rumo ao futuro que tanto almejam, rumo a mudança de vida e a realização de muitos outros sonhos, que cada um de vocês carregam dentro de si”, completou o secretário Ernandes.

O curso já iniciou com grande repercussão, cujas inscrições para o vestibular atingiram 420 inscritos, ou seja, entre os primeiros com maior concorrência em Mato Grosso do Sul dentre os cursos de toda a UEMS. Atualmente, o curso conta com 33 alunos matriculados, de MS e até fora do Estado, e as demais vagas estão sendo preenchidas pelo processo SISU-ENEM.

“O curso de Direito de Aquidauana superou as expectativas já no vestibular e, agora, nos alunos matriculados, rompendo limites e até distâncias, com alunos de MS e de fora do Estado. Estamos imensamente felizes com essa conquista que é da universidade, mas, sobretudo, da cidade e das famílias que comemoram ter o curso perto de casa, para os filhos não precisarem mais sair daqui. A Câmara Municipal deseja sucesso à todos e contem conosco”, pontuou o vereador Reinaldo Kastanha.

O líder do prefeito no legislativo e advogado, vereador Wezer Lucarelli também parabenizou aos acadêmicos pelo ingresso no curso e destacou a relevância no Direito na sociedade. “O Direito abre portas que vocês nem imaginam. Estamos felizes em ver que mais uma vez, a história está passando por nossas mãos. Na minha presidência na câmara, recebemos o projeto de lei do Executivo para apoio na abertura desse curso e em consenso, todos os vereadores aprovaram”, afirmou o vereador Wezer Lucarelli.

As aulas presenciais do Curso de Direito em Aquidauana, se iniciaram na quinta-feira, dia 09, na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), local onde as aulas estão sendo ministradas e com suporte da prefeitura de Aquidauana.

Segundo explicou o coordenador do Curso do Direito, Prof. Dr. Ricardo Corrêa, os professores do curso são três doutores e dois mestres, neste primeiro semestre, todos docentes devidamente preparados e qualificados.

Na aula magna, os juízes Dr. Juliano e Drª Kelly parabenizaram aos acadêmicos pelo ingresso e à Administração Municipal e a UEMS pelo esforço e parceria para abertura do curso na cidade. Na oportunidade, a Drª Kelly anunciou que a Comarca de Aquidauana já está oportunizando vagas para estagiários no Fórum que estejam cursando a partir do 1ª ano de Direito.

Representando a OAB, a advogada Pamela de Oliveira também destacou a relevância do Direito na sociedade e importância do convênio e esforço político do prefeito Odilon Ribeiro e da Câmara de Aquidauana junto com a UEMS para a abertura do curso, parabenizou aos alunos pelo ingresso na universidade pública e colocou a 3ª Subseção da OAB de Aquidauana à disposição do curso de Direito e dos acadêmicos.

Finalizando a solenidade, o reitor Dr. Laércio de Carvalho agradeceu a parceria e apoio que a UEMS recebeu do prefeito Odilon e sua equipe e da Câmara Municipal, agradeceu aos juízes pela abertura das vagas de estágio e elencou os avanços da UEMS e novos investimentos e colocou-se à disposição dos alunos.

“Estamos felizes em chegar nesse momento que foi tão sonhado e aguardado por todos. Há muito anos essa cidade e a população pediam por esse curso. Hoje ele é realidade e na universidade pública e na nossa UEMS. Para esse momento chegar, o trabalho em equipe, as parcerias e apoios que tivemos foram fundamentais e, aqui, faço questão de agradecer ao apoio irrestrito que tivemos do prefeito Odilon e de toda a sua equipe, dos vereadores que não mediram esforços para analisar e aprovar esse convênio e de toda a nossa equipe da UEMS de Aquidauana empenhada nesse projeto”, destacou o reitor Laércio.