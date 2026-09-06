Acessibilidade

06 de Setembro de 2026 • 20:38

Buscar

Últimas notícias
X
EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Premiação será para estudantes que querem seguir carreira científica

Agencia Brasil

Publicado em 06/09/2026 às 10:23

Atualizado em 06/09/2026 às 12:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

USP Divulgação

As inscrições para o Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulheres estão abertas até o dia 30 de outubro. O objetivo é reconhecer jovens talentosas cujas pesquisas de iniciação científica demonstrem criatividade, rigor metodológico e potencial para contribuir para o futuro da ciência no país.

Promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a 8ª edição do prêmio será dedicada à categoria “Meninas na Ciência”.

Desde 2019, o Prêmio Carolina Bori já reconheceu 37 cientistas. Nesta edição, a premiação será voltada a estudantes do ensino Médio e da graduação que desejam seguir carreira científica.

Serão selecionadas seis vencedoras: três estudantes do ensino médio e três da graduação, distribuídas entre as três grandes áreas do conhecimento:

Humanidades,
Biológicas e saúde e
Engenharias, exatas e ciências da Terra.
As vencedoras serão anunciadas até 15 de janeiro de 2027.

Prêmios para as vencedoras:

Troféu
Prêmio em dinheiro (R$ 10 mil na categoria Ensino Médio e R$ 13 mil na graduação)
Apresentação de seus trabalhos durante a 79ª Reunião Anual da SBPC
Participação em mentoria exclusiva com pesquisadores renomados
As informações sobre as regras de participação estão disponíveis no edital do prêmio. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário online.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Atividades começaram nesta segunda-feira e antecedem o retorno das aulas, previsto para a próxima segunda-feira

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

Publicidade

Educação

Prazo para comprovar dados do Prouni termina nesta sexta-feira

ÚLTIMAS

Saúde pública

Controle de Vetores recolhe 14 toneladas de pneus inservíveis em Aquidauana

Material foi retirado do Ecoponto nesta sexta-feira; descarte irregular favorece criadouros do mosquito Aedes aegypti

Luto

Aldeia Aldeinha se despede da anciã Célia Rodrigues Campos

Conselho do Povo Terena destacou seu legado de sabedoria, resistência e pertencimento; ela tinha 68 anos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo