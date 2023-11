Primeira prova do Enem será aplicada hoje e MS tem mais de 45 mil inscritos

Ilustrativa / Divulgação/MEC

Cerca de 47 mil candidatos de Mato Grosso do Sul irão realizar a primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023, que acontece hoje, 5, e que irá cobrar dos candidatos conteúdos relacionados a Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, e a prova de redação. A segunda etapa da Enem acontecerá no dia 12 de novembro.

O MEC (Ministério da Educação), por meio do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), realizará a aplicação das provas do Enem em 41 municípios de Mato Grosso do Sul, com 114 locais de prova e 1.629 salas de aplicação.

No que se refere ao perfil dos inscritos no Estado, as mulheres constituem a maioria, representando 61,1% do total, o que equivale a 29.035 candidatas, enquanto os homens correspondem a 38,9% das inscrições, totalizando 18.435 candidatos.

No que diz respeito aos níveis de ensino, 45,3% dos participantes já concluíram o ensino médio, o que equivale a 21.494 candidatos, e 37,6% são concluintes do ensino médio no ano de 2023, somando 17.857 candidatos.

Além disso, 16,5% dos inscritos, ou seja, 7.836 candidatos, estão no 1º ou 2º ano do ensino médio, realizando o Enem para avaliar seus conhecimentos, enquanto 0,6% (283) são considerados "treineiros", não estando atualmente matriculados nem tendo concluído o ensino médio.

No que se refere à taxa de inscrição, 57% dos participantes, ou seja, 27.020 candidatos, foram beneficiados com a isenção, enquanto 43% (20.450) optaram pelo pagamento. A isenção da taxa no Enem é direcionada a estudantes que atendem a critérios específicos, como estar matriculado na 3ª série do ensino médio em escola pública, ter concluído todo o ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista integral em escola privada; além de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica registradas no Cadúnico (Cadastro Único) para programas sociais do Governo Federal.

Das cidades inscritas, Campo Grande conta com maior número de participantes, seguida de Dourados e Corumbá.