Primeira turma do Empretec Indígena de 2025 é formada na Aldeia Paraguassu

Todos os candidatos selecionados concluíram o Empretec e saíram com o certificado. / SED

No último sábado (25), a Aldeia Paraguassu, em Paranhos, sediou a formação da primeira turma do Empretec Indígena de 2025, uma iniciativa que tem transformado a maneira como comunidades indígenas encaram o empreendedorismo e a geração de renda.

O projeto é resultado de uma parceria entre a SEC (Secretaria de Estado da Cidadania), o Sebrae/MS e a Prefeitura Municipal de Paranhos, e tem como propósito fortalecer a economia local por meio do empoderamento e da autonomia empreendedora.

Durante seis dias de imersão intensiva, os participantes vivenciaram atividades práticas e reflexivas, voltadas ao desenvolvimento de comportamentos e habilidades empreendedoras, com foco em iniciativas sustentáveis e no fortalecimento das cadeias produtivas locais, especialmente no artesanato e na produção comunitária.

Para Edivânia Veras, aluna do Empretec Indígena em Paranhos, o seminário mostrou como o empreendedorismo pode fazer parte da comunidade.

“No começo não entendíamos muito bem o que era. Eu não enxergava nada, não tinha objetivo para a vida, comentei isso com os professores, estava me sentindo no escuro. Depois, o Empretec abriu os meus olhos, me fez colocar uma meta para chegar no meu objetivo, e mesmo com as dificuldades que podem aparecer, nunca desanimar diante de um desafio”, descreve.

O Empretec Indígena tem sido acompanhado de perto pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários, pasta vinculada à SEC. À frente da pauta, o subsecretário Fernando Souza conta com empolgação a mudança nas comunidades. Em Paranhos, por exemplo, o aproveitamento foi de 100% de todas as pessoas selecionadas, e que apresentaram ótimos resultados.

“O Empretec é uma iniciativa que vem potencializar aquelas ideias tímidas que já tínhamos dentro do nosso território, além de trazer descobertas. Com o seminário, novos empreendedores têm surgido, novas ideias têm sido lançadas, e a gente vê o resultado disso na empolgação das pessoas, que antes nem tinham sonhos, mas voltaram a sonhar, a acreditar. Então, além de mudar radicalmente a vida dessas pessoas e de suas famílias, com certeza vai impactar na vida da comunidade, do município onde está esse território, no sentido de promover dignidade, qualidade de vida, autonomia e cidadania”, narra.

O Empretec Indígena é uma adaptação do tradicional seminário Empretec, metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e promovida no Brasil pelo Sebrae. A versão voltada aos povos indígenas foi criada para atender às especificidades culturais e sociais das comunidades, respeitando seus modos de vida e fortalecendo seus projetos econômicos.

Entre os principais objetivos do programa estão o fortalecimento da economia local, o empoderamento das mulheres indígenas, o desenvolvimento de comportamentos empreendedores e a geração de renda e autonomia para famílias e comunidades.

Para a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, a parceria entre a Secretaria de Estado de Cidadania e o Sebrae fortalece o empreendedorismo como ferramenta de inclusão produtiva e transformação social. Sandra Amarilha ainda reforça que essa colaboração já resultou na realização do primeiro curso Empretec indígena do Brasil, no ano passado, e, em novembro de 2025, serão promovidos novos Empretecs voltados a comunidades indígenas, além do primeiro destinado a uma comunidade quilombola de Mato Grosso do Sul.

“O Empretec é um curso intensivo que desenvolve habilidades empreendedoras, preparando os participantes para enfrentar desafios e identificarem oportunidades de negócios. Essa iniciativa evidencia como a parceria entre poder público e iniciativa privada pode gerar inclusão produtiva e impactos positivos para diferentes comunidades e perfis de empreendedores”, declara a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

Com o sucesso da turma de Paranhos, o programa reforça seu compromisso com a inclusão produtiva e a valorização dos saberes tradicionais, mostrando que o empreendedorismo também pode ser um caminho para a autonomia e o fortalecimento cultural dos povos indígenas.

O Empretec Indígena está passando pela aldeia Marangatu, no município de Antônio João, e posteriormente seguirá para Dourados, entre os dias 10 a 15 de novembro, na aldeia Jaguapiru; e em Nioaque, nos dias 17 a 22 de novembro. Em dezembro, o Empretec Indígena chegará a Miranda, nos dias 1º a 6.

Já a primeira edição do Empretec Quilombola de Mato Grosso do Sul será no Centro Comunitário da Comunidade Quilombola Araújo e Ribeiro, município de Nioaque, entre os dias 24 e 29 de novembro.

*Com informações da Comunicação da Cidadania

