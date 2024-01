Pró-Defesa abre inscrições para projetos de pesquisa científica

Ministério da Defesa / Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Defesa, por intermédio do Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional (Pró-Defesa), promove capacitação profissional de alto nível na área de Defesa. As inscrições para o Edital nº 36/2023 estão abertas até o dia 29 de fevereiro e devem ser feitas pelo Sicapes (Sistema de Inscrições da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

A parceria entre o Pró-Defesa e a Capes, órgão vinculado ao Ministério da Educação, se propõe a apoiar e fortalecer a pesquisa acadêmico-científica na área de Defesa Nacional, com o financiamento de 15 projetos, com investimento total estimado em R$49,5 milhões. Cada projeto receberá até R$3,3 milhões para bolsas e recursos de custeio e de capital. As propostas devem abranger os eixos de economia, tecnologia e gestão de defesa; geopolítica, forças armadas e defesa; estudos estratégicos em defesa nacional; e defesa, desenvolvimento e meio ambiente.

As bolsas são para estudantes, professores e pesquisadores, dentro e fora do país. No Brasil, as modalidades são mestrado, doutorado, pós-doutorado e professor-visitante estrangeiro e, no exterior, doutorado-sanduíche, pós-doutorado, e professor-visitante sênior e júnior. A divulgação do resultado final está prevista para 4 de junho e a implementação dos projetos aprovados terão início em 1º de julho.

Clique aqui e confira o edital.