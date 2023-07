Processo seletivo para professores substitutos

Divulgação

Abertas as inscrições para o processo seletivo de professores substitutos para o segundo semestre. Estão sendo ofertadas vagas para especialistas, mestres e doutores atuarem na Cidade Universitária e nos Câmpus do Pantanal, Aquidauana, Paranaíba, Nova Andradina e Três Lagoas. A inscrição é gratuita e deve ser realizada no portal concursos.ufms.br até 5 de julho.

“Atuar como professor substituto na UFMS enriquecerá o currículo do candidato, além de adquirir experiência como docente dentro de uma Instituição renomada como a nossa, que inclusive é nota 5”, é o que afirma a diretora de Desenvolvimento Pessoal e Profissional da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Luciana Martha Carvalho de Jesus.

A vigência do contrato terá início a partir da data de assinatura por todas as partes, quando o professor substituto deve iniciar as atividades. A duração é até 5 de dezembro de 2023 podendo ser prorrogado dependendo da decorrência de cada vaga e da real necessidade futura da unidade, desde que seja autorizada pela Administração Central.

A professora Érica de Moraes Santos Corrêa participou do processo seletivo em dezembro de 2022 e atua como substituta na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição. “A oportunidade agregou experiência profissional em diferentes cursos e métodos de ensino. Tenho interesse em seguir na docência”, afirma Érica.

Jane Rodrigues da Silva atuou como professora substituta nos cursos de Ciências Biológicas, Zootecnia e Farmácia entre 2018 e 2020. “Eu havia defendido o doutorado em março na Unesp de Botucatu e estava procurando oportunidades de emprego. Quando abriu a inscrição para o processo seletivo da UFMS foi uma excelente oportunidade para retornar ao Mato Grosso do Sul e à Universidade onde eu fiz a minha graduação e mestrado. A experiência didática e a vivência com os alunos e colegas, professores e técnicos, são os pontos que vejo como mais importantes para a minha carreira como docente e pesquisadora em relação à oportunidade que tive na instituição”, ressalta.

Dentre as atribuições dos professores substitutos, estão a elaboração e cumprimento do Plano de Ensino das disciplinas; ministrar as aulas cumprindo integralmente o plano e sua carga horária; elaborar relatório de atividades do semestre; executar tarefas afins em projetos de ensino, pesquisa e extensão, a critério da direção da unidade; entre outras.

O processo seletivo terá três fases, prova escrita objetiva marcada para o dia 17 de julho, a prova didática agendada para os dias 24 e 25 julho, e a prova de títulos.