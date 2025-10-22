Acessibilidade

22 de Outubro de 2025

Educação

Professor transforma ensino de programação em jogo interativo e divertido

Criador do projeto usa o jogo The Farmer Was Replaced para ensinar lógica de Python de forma acessível e envolvente

Redação

Publicado em 22/10/2025 às 18:57

No jogo, o participante assume o papel de um programador / Divulgação

Transformar o aprendizado de programação em uma experiência divertida e acessível tem sido o foco do professor Fernando, criador de uma iniciativa que une tecnologia e ludicidade. Em uma de suas transmissões recentes, ele apresentou o jogo The Farmer Was Replaced (O fazendeiro foi substituído), uma ferramenta que ensina conceitos de lógica e programação em Python de maneira prática e envolvente.

No jogo, o participante assume o papel de um programador que precisa ensinar um drone a cuidar de uma fazenda. Para realizar tarefas como plantar, colher e regar, o jogador deve escrever comandos em Python, observando em tempo real como suas instruções são executadas. A proposta transforma o aprendizado em uma experiência visual e interativa, ideal para quem está dando os primeiros passos na programação.

"A programação, muitas vezes vista como algo abstrato ou complexo, ganha nova vida quando unida a uma boa dose de criatividade e ludicidade. Iniciativas como essa mostram que aprender pode (e deve) ser divertido, especialmente quando envolve desafios e descobertas que despertam a curiosidade", descreve ele.

Segundo Fernando, o objetivo é aproximar o público do raciocínio lógico-matemático e do pensamento estruturado, competências que ultrapassam o campo da tecnologia e contribuem para o desenvolvimento intelectual em diversas áreas. Ao incorporar elementos de jogo, a metodologia torna o estudo menos abstrato e mais estimulante.

"Em tempos em que a tecnologia permeia todas as profissões, compreender a lógica da programação é compreender o funcionamento do mundo moderno. E se for possível aprender isso enquanto se diverte em uma fazenda digital, melhor ainda", finaliza.

