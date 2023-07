Professora de Aquidauana representa MS em Feira Científica Nacional

Arquivo pessoal

A professora de ciências de Aquidauana, Fabiúla Aletéia de Souza Santana, representou Mato Grosso do Sul na 5ª Edição Escola Sirius para Professores do Ensino Médio, organizada pelo CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais), em Campinas, São Paulo.

Fabiúla foi uma das 40 pessoas educadoras escolhidas de todo o País, dentre 349 inscrições, para participar do maior encontro científico e tecnológico. Com uma verdadeira imersão na área, o evento acontece entre os dias 17 e 21 de julho.

A professora, que hoje ministra aulas no Instituto Educacional Falcão, se inseriu nos laboratórios nacionais e o curso de ciência, tecnologia e inovação do CNPEM. "Fui escolhida para representar MS na área de biologia. O CNPEM me presenteou com as passagens, estadia. O Sirius está dentro da CNPEM, é o maior acelerador de partículas da América Latina. O Brasil desenvolve pesquisas de cura para o câncer, vacinas, testes de produtos. É fantástico", descreve a docente sobre a experiência.

Além de levar o nome da cidade pantaneira para o Brasil, Fabiúla tem uma extensa carreira na educação, formada em biologia na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), graduada em física na Unimes (Universidade Metropolitana de Santos) e pós-graduada em ensino de biologia.

"Participei da olimpíadas Dr. Física pela Escola Estadual Cândido Mariano. Desenvolvi um projeto que gerou participação em um livro, com 100% de apoio da Professora doutora Bruna Fina do Campus de Aquidauana da UFMS".

O encontro é uma oportunidade para que professores do ensino médio adentrarem em iniciativas de ideias em ciência moderna para aplicação em sala de aula, uma forma de praticar a educação e despertar o interesse de jovens para a área.