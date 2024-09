Professoras de Bonito mobilizam candidatos em prol da educação pública

Divulgação

Focadas em melhorar a educação, as professoras Dielle Perin e Ana Alice da Conceição, ambas integrantes do Comitê MS da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, estão em uma importante missão em Bonito.

Ambas estão se dedicando a contatar candidatos a vereadores e prefeitos da cidade, com o objetivo de garantir que os mesmos se comprometam com a melhoria da educação pública.

A ferramenta principal dessa mobilização é a assinatura da Carta Compromisso pelo Direito à Educação nas Eleições de 2024.

A Carta Compromisso, lançada em uma live pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, propõe 40 compromissos voltados à garantia de uma educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade para todos os brasileiros. O documento é dividido em várias áreas importantes, que incluem:

Políticas educacionais estruturais; Gestão democrática e ação intersetorial;

Educação integral e inclusiva;

Diversidades e modalidades específicas da educação;

Políticas educacionais complementares;

Compromissos internacionais.

Esses compromissos são destinados a orientar as políticas públicas e as ações dos futuros gestores, tanto no Executivo quanto no Legislativo municipais, de modo a assegurar que o direito à educação seja cumprido de forma plena.

Até o momento, vários candidatos já declararam apoio e assinaram a Carta Compromisso. Entre eles, o candidato à prefeitura Nivaldo Inácio (Republicanos), além de 11 candidatos ao cargo de vereador, como Marcelo Gil (PT), Professora Ramona (PSB) e Luisa Cavalheiro (PSDB). Esses candidatos demonstraram seu compromisso com a melhoria da educação em Bonito.

No entanto, há ainda muitos candidatos que não assinaram o documento. A professora Dielle Perin, uma das líderes dessa mobilização, reforça a importância da adesão à carta e está à disposição para esclarecer dúvidas ou fornece mais informações. Ela pode ser contatada pelo telefone (67) 98418-5297.