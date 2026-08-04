Acessibilidade

04 de Agosto de 2026 • 17:49

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Atividades começaram nesta segunda-feira e antecedem o retorno das aulas, previsto para a próxima segunda-feira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 04/08/2026 às 08:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul volta às aulas na próxima segunda-feira / Divulgação

Professores, coordenadores pedagógicos e gestores da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul iniciaram, nesta segunda-feira (03), a Jornada Formativa do 3º bimestre. A programação antecede o retorno às aulas, marcado para a próxima segunda-feira (10), quando cerca de 190 mil estudantes voltarão às escolas estaduais.

Com o tema "Do diagnóstico à ação: replanejamento pedagógico para o fortalecimento das aprendizagens", a formação tem como objetivo analisar os resultados obtidos no primeiro semestre e reorganizar o planejamento das unidades escolares, buscando estratégias para fortalecer o aprendizado dos estudantes ao longo da segunda etapa do ano letivo.

Durante quatro dias, os profissionais da educação participarão de atividades voltadas ao planejamento pedagógico, avaliação das necessidades de cada escola e definição de ações para enfrentar os desafios identificados em sala de aula. A proposta considera as características específicas de cada unidade, permitindo que o replanejamento seja construído a partir da realidade local.

A programação também inclui estudos sobre o DUA (Desenho Universal para a Aprendizagem), metodologias ativas para o ensino fundamental, organização dos itinerários formativos no ensino médio e planejamento reverso, metodologia que estrutura o ensino com base nas aprendizagens esperadas para os estudantes.

Segundo o Governo do Estado, a Jornada Formativa também busca fortalecer o trabalho colaborativo entre professores, coordenação pedagógica e equipes gestoras, incentivando que as decisões pedagógicas sejam tomadas de forma integrada e fundamentadas nas evidências produzidas pelas próprias escolas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

Educação

Prazo para comprovar dados do Prouni termina nesta sexta-feira

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

EDUCAÇAO

Inscrições para edição do segundo semestre do Fies 2026 terminam hoje

Publicidade

Educação

Divulgado resultado da primeira chamada do Prouni para o segundo semestre

ÚLTIMAS

Infraestrutura

Prefeitura revitaliza entrada da Ponte Nova em Aquidauana

Melhorias incluem pintura da ponte, revitalização das calçadas, postes e instalação de nova placa de boas-vindas

Saúde

MS inicia campanha para atualizar vacinação de crianças e adolescentes

Mobilização segue até 01º de setembro; pais e responsáveis devem procurar uma UBS ou sala de vacinação do município

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo