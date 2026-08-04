Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul volta às aulas na próxima segunda-feira / Divulgação

Professores, coordenadores pedagógicos e gestores da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul iniciaram, nesta segunda-feira (03), a Jornada Formativa do 3º bimestre. A programação antecede o retorno às aulas, marcado para a próxima segunda-feira (10), quando cerca de 190 mil estudantes voltarão às escolas estaduais.

Com o tema "Do diagnóstico à ação: replanejamento pedagógico para o fortalecimento das aprendizagens", a formação tem como objetivo analisar os resultados obtidos no primeiro semestre e reorganizar o planejamento das unidades escolares, buscando estratégias para fortalecer o aprendizado dos estudantes ao longo da segunda etapa do ano letivo.

Durante quatro dias, os profissionais da educação participarão de atividades voltadas ao planejamento pedagógico, avaliação das necessidades de cada escola e definição de ações para enfrentar os desafios identificados em sala de aula. A proposta considera as características específicas de cada unidade, permitindo que o replanejamento seja construído a partir da realidade local.

A programação também inclui estudos sobre o DUA (Desenho Universal para a Aprendizagem), metodologias ativas para o ensino fundamental, organização dos itinerários formativos no ensino médio e planejamento reverso, metodologia que estrutura o ensino com base nas aprendizagens esperadas para os estudantes.

Segundo o Governo do Estado, a Jornada Formativa também busca fortalecer o trabalho colaborativo entre professores, coordenação pedagógica e equipes gestoras, incentivando que as decisões pedagógicas sejam tomadas de forma integrada e fundamentadas nas evidências produzidas pelas próprias escolas.