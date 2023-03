Professores de Miranda recebem reajuste salarial de 14,95%

Reunião entre município e sindicato / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Miranda confirmou nesta quinta-feira, 30, o reajuste de 14,95% para professores municipais, valor definido pelo Governo Federal para categoria. O município e a comissão de professores e representantes do Sitpremi (Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal) participaram de uma reunião na última segunda-feira, 27, para definir assuntos ligados à pauta.

O encontro contou com o secretário de Administração e Finanças, Badu Carlos, que confirmou o compromisso do valor reajustado, após 14 anos da lei que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Membros do Magistério da Prefeitura de Miranda.

“A gestão do prefeito Fábio Florença tem essa preocupação com a valorização do profissional. A equipe de assessoria jurídica e contábil está analisando todo o Plano de Cargos e Carreiras enviado pela equipe pedagógica e técnica da Secretaria Municipal de Educação sendo um compromisso de fazer essa análise de impacto e enviar quanto antes a câmara municipal”, completou o secretário de Administração e Finanças.

.