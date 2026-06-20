Acessibilidade

20 de Junho de 2026 • 13:17

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Professores terão piso salarial de R$ 5,1 mil com nova lei sancionada pelo governo

Valor representa um reajuste de 5,4% em comparação ao piso de R$ 4.867,77 vigente em 2025

O Pantaneiro

Publicado em 20/06/2026 às 11:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nova remuneração é destinada aos profissionais com jornada de 40 horas semanais / Ilustrativa

O governo federal sancionou, nesta sexta-feira (19), uma lei que estabelece em R$ 5,1 mil o novo piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica. Conforme divulgado pela Agência Brasil, o valor representa um reajuste de 5,4% em comparação ao piso de R$ 4.867,77 vigente em 2025.

A nova remuneração é destinada aos profissionais com jornada de 40 horas semanais e passa a valer financeiramente a partir de janeiro de 2026. Segundo o governo, o aumento garante ganho real aos trabalhadores da educação, já que supera a inflação registrada no ano passado. O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2025 fechou em 3,9%, enquanto o reajuste do piso ficou em 5,4%.

Outra novidade da legislação é a ampliação do conceito de profissionais do magistério. Além dos professores que atuam em sala de aula, passam a ser contemplados aqueles que desempenham funções de apoio pedagógico, como diretores, supervisores, coordenadores e responsáveis pelo planejamento educacional.

Nova fórmula de reajuste

De acordo com a Agência Brasil, a atualização do piso passará a seguir uma nova metodologia. O reajuste anual será definido pelo MEC (Ministério da Educação), que deverá publicar os novos valores até o último dia útil de janeiro de cada ano.

O cálculo considerará dois fatores: a variação anual do INPC e metade da média de crescimento real das receitas do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) registrada nos cinco anos anteriores.

A legislação também estabelece limites para evitar distorções. O reajuste não poderá ser inferior à inflação do período medida pelo INPC, nem superar a variação das receitas do Fundeb observada entre os dois anos anteriores, incluindo os repasses complementares da União.

Mais transparência

Outro ponto previsto na nova lei é o reforço da transparência. O Ministério da Educação deverá divulgar, anualmente, a memória de cálculo utilizada para definir o reajuste, apresentando informações detalhadas sobre receitas, metodologia aplicada e série histórica dos dados em plataforma de acesso público.

Recursos para custear o piso

Ainda segundo a Agência Brasil, o texto mantém o Fundeb como principal base de financiamento da política de valorização dos profissionais da educação. A norma reforça que os recursos destinados ao pagamento do piso devem respeitar os percentuais mínimos de investimento em educação previstos na Constituição Federal.

Além dos professores efetivos da educação básica, a legislação também contempla profissionais contratados temporariamente e trabalhadores da educação infantil, reconhecendo a importância das atividades de cuidado, desenvolvimento e aprendizagem realizadas nessa etapa do ensino.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

SED convoca nutricionistas de Aquidauana e outros três municípios de MS

Ensino superior

MEC prorroga prazo de pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026

Educação

Prazo para pagar taxa do Enem 2026 termina nesta quarta-feira

Valor da inscrição é de R$ 85; pagamento pode ser feito por Pix, cartão ou aplicativos bancários

EDUCAÇAO

Candidatos ao Enem 2026 devem pagar taxa de inscrição até quarta-feira

Publicidade

Educação

MEC inaugura estruturas acadêmicas para estudantes indígenas da UFMS de Aquidauana; vídeo

ÚLTIMAS

Capacitação

Profissionais de Aquidauana e Anastácio enaltecem curso que fortalece atendimento às mulheres

Capacitação reuniu cerca de 40 participantes dos dois municípios

Infraestrutura

Prefeitura recupera pavimentação danificada pelas chuvas em Aquidauana

Serviços de reassentamento de lajotas são executados na Rua Antônio Quelho, ao lado da Praça Esportiva Assunção Cristaldo, garantindo segurança e mobilidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo