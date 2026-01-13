Acessibilidade

13 de Janeiro de 2026 • 08:55

Educação

Programa vai levar educação jurídica para estudantes da Rede Estadual

A iniciativa será promovida pela PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul)

Da redação

Publicado em 13/01/2026 às 08:22

Bruno Rezende

A volta às aulas da Rede Estadual de Ensino terá novidades neste ano. Os alunos vão conhecer o programa "Procurando Saber", que tem como objetivo promover o conhecimento sobre o sistema de Justiça, direitos e deveres dos cidadãos, utilizando linguagem simples e metodologia participativa, de modo a aproximar os jovens das instituições públicas e contribuir para a formação cidadã. A iniciativa será promovida pela PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul).

A implementação do programa foi viabilizada pela assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a PGE/MS e a PGE/SP (Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP), que prevê o compartilhamento de metodologias e boas práticas do programa desenvolvido em São Paulo.

O documento foi assinado neste mês pela procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, pela procuradora-geral de São Paulo, Inês Coimbra, e o secretário estadual de Educação, Hélio Queiroz Daher.

As atividades serão desenvolvidas por meio de encontros presenciais, com dinâmicas, jogos educativos e ações interativas, pensadas para facilitar o aprendizado e estimular a participação dos estudantes.

De acordo com dados da PGE/SP, o projeto já alcançou 560 estudantes, em 23 escolas públicas do Estado de São Paulo.

As ações estão previstas para escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, com a participação de procuradores do Estado e apoio da SED (Secretaria de Estado de Educação).

Além de incentivar a educação jurídica, o “Procurando Saber” reforça o compromisso da PGE/MS com a transparência, a cidadania e a aproximação com a sociedade.

