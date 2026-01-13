Programa vai levar educação jurídica para estudantes da Rede Estadual

A iniciativa será promovida pela PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul)
Bruno Rezende
A volta às aulas da Rede Estadual de Ensino terá novidades neste ano. Os alunos vão conhecer o programa "Procurando Saber", que tem como objetivo promover o conhecimento sobre o sistema de Justiça, direitos e deveres dos cidadãos, utilizando linguagem simples e metodologia participativa, de modo a aproximar os jovens das instituições públicas e contribuir para a formação cidadã. A iniciativa será promovida pela PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul).
A implementação do programa foi viabilizada pela assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a PGE/MS e a PGE/SP (Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP), que prevê o compartilhamento de metodologias e boas práticas do programa desenvolvido em São Paulo.
O documento foi assinado neste mês pela procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, pela procuradora-geral de São Paulo, Inês Coimbra, e o secretário estadual de Educação, Hélio Queiroz Daher.
As atividades serão desenvolvidas por meio de encontros presenciais, com dinâmicas, jogos educativos e ações interativas, pensadas para facilitar o aprendizado e estimular a participação dos estudantes.
De acordo com dados da PGE/SP, o projeto já alcançou 560 estudantes, em 23 escolas públicas do Estado de São Paulo.
As ações estão previstas para escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, com a participação de procuradores do Estado e apoio da SED (Secretaria de Estado de Educação).
Além de incentivar a educação jurídica, o “Procurando Saber” reforça o compromisso da PGE/MS com a transparência, a cidadania e a aproximação com a sociedade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Anastácio abre matrícula para novos alunos da rede municipal
IFMS convoca candidatos da lista de espera para matrícula em Campo Grande e Corumbá
Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem incentivo matrícula
Ataque
O ataque aconteceu na noite de domingo (11), na Rua Frei Mariano, esquina com a Rua Cabral
Oportunidade
Entre as opções ofertadas está o curso "A Chave do Sucesso: Habilidades, Empreendedorismo e Potencialidade", que será realizado nos dias 15 e 16 de janeiro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS