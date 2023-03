Projeto da CGE-MS e SED que promove cidadania abre inscrições nesta quarta-feira

Prêmios chegam a R$ 8,2 mil / (Foto: Divulgação)

O projeto Estudantes no Controle é uma promoção da CGE-MS (Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul) e da SED (Secretaria de Estado de Educação) e tem como objetivo promover a cidadania fiscal e a participação social, estimulando o reforço de valores éticos universais, fundamentais no enfrentamento da corrupção, por meio de ações práticas de exercício de cidadania ativa, para que os participantes assumam uma postura de protagonismo na escola, que se expressa no compromisso com a conservação do patrimônio público e com a disseminação de conhecimentos e práticas de participação e controle social nas suas comunidades.

A primeira edição do Estudantes no Controles foi realizada em 2018 e, desde então, só vem ampliando o número de participantes e também a premiação. Lembrando que, devido à pandemia, em 2020 e 2021, não houve a execução das atividades.

Todas as escolas da Rede Estadual de Ensino Público, localizadas em Campo Grande, Jaraguari, Sidrolândia, Terenos, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena, Bonito, Jardim, Ladário e Corumbá, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Bela Vista, Caracol e Antônio João que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), incluindo a Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional podem se inscrever.

As inscrições começam às 8 horas desta quarta-feira (22) e encerram às 23 horas do dia 20 de abril de 2023, sendo que somente o diretor(a), diretor-adjunto(a) ou coordenador(a) da unidade escolar poderá fazê-la por meio do site www.cge.ms.gov.br onde realizarão o cadastro no campo “Estudantes no Controle” para o preenchimento do formulário on-line. Em 2023, 60 vagas foram abertas.

Premiação

Além de fomentar uma cultura cidadã na qual empodera os jovens para serem mais atuantes como cidadãos críticos não só em sua comunidade, mas também na vida, o projeto Estudantes no Controle ainda vai premiar os 15 primeiros colocados na competição.

A CGE-MS e a SED ressaltam que o prêmio não deve ser considerado como elemento principal de motivação para a participação no projeto, pois a transformação e a experiência que os alunos e toda comunidade terão é muito maior e intensa, gerando resultados surpreendentes.

Os vencedores receberão um valor em dinheiro, para realizar um evento com os estudantes de cada escola que participou do Projeto, conforme valores abaixo:

De 1ª à 5ª colocação, o valor total de R$ 2.750,00 por escola;

De 6ª à 10ª colocação, o valor total de R$2250,00 por escola;

De 11ª à 15ª colocação, o valor total de R$2000,00 por escola.

Além disso, cada unidade escolar receberá de R$ 2.000,00 para quem conquistar o 15º lugar até o valor de R$ 13.500 para a primeira colocação. Já os professores/coordenadores que estiveram à frente das atividades serão contemplados com quantias de R$ 8.250,00 para o primeiro lugar a R$ 1.250 para o 15º classificado.

Etapas

A cada ano, as etapas do projeto Estudantes no Controle ficam mais desafiadoras. Para conquistar as metas estabelecidas é necessário participar:

da Oficina: para o treinamento dos professores orientadores e ministrada pela equipe da CGE-MS, coordenadora do Projeto - não pontuável, eliminatório e que será realizada na primeira semana de maio;

do Teatro: fundamental assistir à peça teatral - não pontuável, eliminatório a ser ofertada na segunda quinzena de maio;

da Auditoria Cívica: é a realização de atividade diagnóstica em diversos locais da escola, indicando os problemas encontrados - corresponde a 250 pontos e deve acontecer em junho;

do Desafio: consiste no desenvolvimento de ações práticas que visam corrigir os problemas levantados na etapa anterior - corresponde até 550 pontos e está programada para execução em setembro;

da Tarefa Especial: as equipes deverão desenvolver material com temática ligada ao trabalho desenvolvido pela CGE-MS, divulgando o mesmo no âmbito escolar - a pontuação pode chegar até 200 e a execução deve ser em agosto.

Detalhes sobre como serão feitas as avaliações, os recursos ou qualquer outra dúvida sobre o regulamento, basta clicar neste link.