Projeto Itukéti de Aquidauana leva estudantes da UFMS à etapa nacional

Equipe Pantanerds / UFMS

O grupo é formado pelos estudantes de Administração Paulo Henrique Tavares, Daniel Benitez Martins e Maria Eduarda Souza Aivi; e de Ciências Biológicas Kacielle Palheta Verissimo, sob orientação do professor José Alexandre dos Santos. “A equipe Pantanerds foi formada especialmente para o desafio, mas é importante destacar que o projeto com o qual participa do desafio, o Itukéti, tem sua origem no programa de extensão Enactus, em que a equipe atua em projetos com a comunidade da região”, explica o docente.

A equipe Pantanerds, do Câmpus da UFMS de Aquidauana (CPaq), irá representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional do Desafio Liga Jovem (DLJ), realizado pelo Sebrae, no final de novembro e início de dezembro, em Belém (PA).

O Itukéti, que significa “fazer indígena”, visa valorizar a cultura indígena, o artesanato local e gerar renda de forma sustentável. Segundo o professor José Alexandre, “os estudantes são os principais protagonistas da construção e desenvolvimento deste projeto, a partir de visitas e da compreensão da realidade das comunidades, surgiu a ideia de conectar os artesãos indígenas às pessoas que consomem a arte. Em um primeiro momento, a ideia era facilitar essa comercialização, mas trazer também o protagonismo para a cultura indígena, não só com os materiais, mas trazer também a história, a cultura, então o projeto foi sendo construído e aprimorado com foco principalmente na valorização das comunidades indígenas”.

Coordenado também pela diretora do CPaq, Ana Graziele Toledo, e pelo professor Bruno Araujo, o Itukéti garante que o artesão receba 100% do valor da peça. O estudante Pedro Tavares ressalta: “Até o momento, não conheço outro projeto que tenha esse modelo de negócio em específico com o qual trabalhamos”.

A experiência proporciona aprendizado direto com a realidade local. “Ainda no início do Itukéti, conhecemos uma das primeiras artesãs que trabalharam conosco, a dona Clemilda da aldeia Mãe Terra, de Miranda. Ela nos passou algumas peças para fazermos a ponte para vender, nós apresentamos o projeto em São Paulo, no Evento Nacional Enactus Brasil e fomos premiados, nossa primeira premiação. Quando voltamos à aldeia, levamos o troféu para ela e conseguimos proporcionar novas ferramentas para que ela continuasse o trabalho, mas, ao invés de nos agradecer pela venda das peças e ferramentas, ela olhou para mim e agradeceu porque nós nos lembramos dela e voltamos à aldeia”, conta Pedro.

Para o professor José Alexandre, “a participação no Desafio Liga Jovem e o desenvolvimento do projeto Itukéti são experiências profundamente transformadoras para os estudantes. Pois, o DLJ proporciona à equipe a oportunidade de aprimorar suas ideias com o apoio de especialistas, ampliar o olhar sobre o empreendedorismo e compreender melhor como unir propósito e inovação. Essas vivências fortalecem competências essenciais à formação universitária, como liderança, trabalho em equipe, visão estratégica, empatia social e capacidade de transformar conhecimento em soluções concretas para os desafios da sociedade”.

O docente reforça ainda que representar o Estado na etapa nacional é motivo de orgulho e oportunidade de dar visibilidade ao Pantanal e às comunidades indígenas. “A expectativa para a etapa nacional é mostrar o potencial transformador da educação, da inovação e do empreendedorismo social, apresentando o projeto Itukéti como um exemplo de como ideias criativas podem gerar impacto positivo e inspirar outras comunidades. Além disso, é uma oportunidade de dar maior visibilidade para a região do Pantanal e para as comunidades indígenas que representam uma grande parte dos estudantes do Câmpus de Aquidauana”, destaca.

“A trajetória da equipe demonstra como a Universidade pública, aliada a programas de incentivo como o Desafio Liga Jovem, pode ser um vetor de transformação social e sustentabilidade, conectando saberes tradicionais, tecnologia e empreendedorismo de impacto social”, finaliza.

