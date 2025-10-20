Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 18:28

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Projeto leva teatro, música e brincadeiras a crianças de Anastácio e Aquidauana

"Ciranda da Alegria" encantou escolas e Cmeis da região

Redação

Publicado em 20/10/2025 às 17:25

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A ciranda, como símbolo do projeto, representou a união e a coletividade que marcam a infância. / Divulgação

Durante o mês de outubro, os estudantes do Curso Normal Médio da Escola Estadual CEJAR (Coronel José Alves Ribeiro), em Aquidauana, promoveram o projeto “Ciranda da Alegria – Brincar, Cantar e Sonhar no Dia das Crianças”, levando atividades lúdicas e culturais às escolas e Cmeis de Aquidauana e Anastácio.

A ação integrou a disciplina de Estágio Supervisionado, sob a orientação da professora Silvia Kelly Velasques, e teve como objetivo estimular a criatividade, a expressão artística e o resgate de brincadeiras tradicionais entre crianças de 1 a 12 anos.

Leia Também

• Projeto Criança Feliz realiza ação gratuita neste sábado em Anastácio

• Criança de 1 ano morre atropelada por caminhão dirigido pelo tio em Corumbá

• Criança fica gravemente ferida ao pular de ônibus escolar no distrito de Taunay

WhatsApp Image 2025 10 20 at 14.28.03

As atividades incluíram jogos, apresentações teatrais e momentos musicais, proporcionando às crianças experiências de convivência, diversão e aprendizado. A ciranda, como símbolo do projeto, representou a união e a coletividade que marcam a infância.

De acordo com a coordenação do curso, a iniciativa permitiu aos futuros educadores vivenciar na prática a importância de promover o desenvolvimento integral das crianças, unindo educação, valores e experiências significativas.

WhatsApp Image 2025 10 20 at 14.27.59

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tempo

Temperatura despenca de 39°C para 29°C em Aquidauana no fim de semana

Educação

IFMS divulga lista preliminar de inscritos para exame de seleção

Educação

Fies: inscrições para vagas remanescentes começam no dia 23 de outubro

Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro

Educação

UEMS e Receita firmam parceria para reutilizar lixo eletrônico na educação

Publicidade

Benefício

MS Supera convoca mais 190 bolsistas

ÚLTIMAS

Saúde

MS Saúde é retomado após reestruturação do Governo do Estado

Programa já tem 61 unidades em funcionamento e R$ 32 milhões executados

Polícia

Dupla é presa com caminhonetes roubadas na BR-262 de Corumbá

Veículos tinham registro de furto em SP e seriam entregues na fronteira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo