Projeto leva teatro, música e brincadeiras a crianças de Anastácio e Aquidauana

A ciranda, como símbolo do projeto, representou a união e a coletividade que marcam a infância. / Divulgação

A ação integrou a disciplina de Estágio Supervisionado, sob a orientação da professora Silvia Kelly Velasques, e teve como objetivo estimular a criatividade, a expressão artística e o resgate de brincadeiras tradicionais entre crianças de 1 a 12 anos.

Durante o mês de outubro, os estudantes do Curso Normal Médio da Escola Estadual CEJAR (Coronel José Alves Ribeiro), em Aquidauana, promoveram o projeto “Ciranda da Alegria – Brincar, Cantar e Sonhar no Dia das Crianças”, levando atividades lúdicas e culturais às escolas e Cmeis de Aquidauana e Anastácio.

As atividades incluíram jogos, apresentações teatrais e momentos musicais, proporcionando às crianças experiências de convivência, diversão e aprendizado. A ciranda, como símbolo do projeto, representou a união e a coletividade que marcam a infância.

De acordo com a coordenação do curso, a iniciativa permitiu aos futuros educadores vivenciar na prática a importância de promover o desenvolvimento integral das crianças, unindo educação, valores e experiências significativas.

