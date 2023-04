Projeto 'Livro Infantil em Movimento' abre semana dedicada a leitura

Atividades são gratuitas / (Foto: Divulgação)

A biblioteca Dr. Isaias Paím, em parceria com o MIS (Museu da Imagem e do Som), ambas unidades da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), promove desta segunda-feira (17) até quinta (20) uma semana dedicada a ações voltadas ao estímulo a leitura, contação de histórias e exibição de obras audiovisuais.

O projeto, chamado Livro Infantil em Movimento, contará com a parceria também do projeto Gibiteca, que estará durante todo o evento na biblioteca Dr. Isaias Paim com a Gibicicleta. A semana faz parte das comemorações do Dia Nacional do Livro Infantil (18 de abril) e também do nascimento de Monteiro Lobato, uma das maiores vozes da literatura infantil no Brasil.

Voltada para crianças dos 7 aos 10 anos, a semana é aberta ao público de forma gratuita, com a participação nela sendo garantida por meio de inscrição prévia, em via formulários que constam nos links no final do texto. São oferecidas 20 vagas para cada dia de atividade.

“Dizem que Monteiro Lobato gostava mais de escrever para crianças que para adultos. Precisamos estimular a criançada à leitura. A criança que lê é mais sociável, tem mais criatividade, a imaginação flui com mais tranquilidade, com mais harmonia, é uma criança, muitas vezes, até mais alegre", destaca o coordenador da biblioteca, Aparecido Toledo Mechíades.

Toledo prossegue sua fala afirmando que é preciso encarar esse cenário com mais responsabilidade. "O adulto brasileiro hoje lê muito pouco, então vamos ajudar para que a próxima geração possa ler mais e, consequentemente, ter uma visão de mundo melhor, uma condição de fazer discussões melhores, até mesmo críticas melhores”.

Segue a programação completa do evento e os links para inscrição:

17/04/2023 – 14h às 15h30 – Abertura com Trupe do Bolonhesa – Apresentação da peça “Chapeuzinho Vermelho” e distribuição de livros

Para se inscrever clique aqui: (20 vagas)

18/04/2023 – 14h às 15h30: – Apresentação da Obra de Ziraldo, livro O Menino Maluquinho, apresentação de recursos audiovisuais no MIS e atividade lúdica (biblioteca)

Para se inscrever clique aqui: (20 vagas)

19/04/2023 – 14h às 15h30: – Vida e Obra de Monteiro Lobato, apresentação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, recursos audiovisuais no MIS e atividade artística na biblioteca

Inscrição (20 vagas)

20/04/2023 – 14h às 15h30: – Encerramento com filme no MIS, leitura e atividades variadas na biblioteca

Inscrição:(20 vagas)