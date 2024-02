Prorrogadas inscrições para seleção de bolsista da Fundacentro e Senaes

Seleção está aberta / Divulgação

O cronograma do processo seletivo aberto pela Fundacentro, em conjunto com a Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária (Senaes) foi prorrogado. As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 21 de fevereiro. Serão selecionados 28 bolsistas para atuarem na implementação do Programa Nacional de Economia Popular, Solidária e Sustentável, no âmbito da saúde e segurança do trabalhador.

Intitulado "Trabalho Justo, Digno, Solidário, Saudável e Seguro" (TJD3S), o projeto demanda de perfis profissionais com experiência nas áreas da Tecnologia da Informação, Saúde e Segurança no Trabalho, Comunicação, Gestão Pública, Terceiro Setor, Políticas Territoriais e Agentes Populares.

Para concorrer as vagas, é necessário ler o Edital e verificar os requisitos para participar da seleção pública. Além disso, os interessados deverão realizar a inscrição por meio de formulário e enviar um e-mail para selecao0124@fundacentro.gov.br com o seguinte conteúdo: currículo; memorial descritivo, que contenha as experiências e vivências do candidato; e documentos comprobatórios das conquistas profissionais e de formação do candidato.

Os candidatos poderão se inscrever apenas em um dos perfis do processo seletivo. Também necessitam possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Conforme as especificações do edital, para fins classificatórios e eliminatórios, será analisada toda documentação dos candidatos recebida por e-mail, dentro do prazo de inscrição.

As bolsas serão concedidas por um período inicial de até 12 meses e há a possibilidade de renovação, com prazo máximo de até 48 meses. Os valores das bolsas variam conforme o perfil e podem ser acessados no link que consta no Edital .