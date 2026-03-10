Acessibilidade

10 de Março de 2026 • 15:11

EducaÃ§Ã£o

Prouni 2026: prazo para entrega de documentos termina nesta sexta

PrÃ©-selecionados em segunda chamada devem comprovar informaÃ§Ãµes

AgÃªncia Brasil

Publicado em 10/03/2026 Ã s 10:48

Atualizado em 10/03/2026 Ã s 10:51

Prouni / Rafa AgÃªncia

Os pré-selecionados da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) do primeiro semestre de 2026 devem entregar a documentação que comprove as informações prestadas no momento da inscrição, diretamente na instituição privada de educação superior em que foram selecionados até esta sexta-feira (13).

O estudante pode comparecer à faculdade privada para entregar a documentação ou encaminhá-la virtualmente, por meio eletrônico disponibilizado pela instituição.

O resultado da segunda chamada foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia 2 de março, e pode ser acessado o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Prouni.

A iniciativa federal oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas.

Certificação
Para os candidatos com 18 anos ou mais que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 e precisam do certificado de conclusão do Ensino Médio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou um novo sistema que emite o comprovante de conclusão da educação básica.

Entre as exigências, é preciso ter alcançado 450 pontos em cada área do conhecimento do Enem 2025, além de ter obtido 500 pontos na redação.

Bolsas de estudo
Neste ano, estão sendo ofertadas 595.374 bolsas,em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.

O MEC comemora que a edição de 2026 é a maior da história do Prouni,com 22 anos de existência.

O requisito para ter a bolsa integral do programa é comprovar a renda familiar menor ou igual a um salário-mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar não pode ultrapassar três salários-mínimos por pessoa.

Lista de espera
Quem está de olho nas vagas remanescentes e não foi selecionado na primeira e segunda chamadas, deverá manifestar interesse em participar da lista de espera do Prouni, nos dias 25 e 26 de março de 2026, também, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Todas as informações sobre as regras do processo seletivo estão no Edital nº 2/2026.

Governo

MS CidadÃ£o leva serviÃ§os essenciais a mais de 500 pessoas em Aquidauana

De documentos a exames mÃ©dicos: MS CidadÃ£o transforma Aquidauana com mutirÃ£o de serviÃ§os pÃºblicos

Acidente

Capotamento de veÃ­culo mobiliza Corpo de Bombeiros no centro de CorumbÃ¡

Acidente aconteceu no cruzamento da Rua Colombo com a Rua Major Gama, na regiÃ£o central

