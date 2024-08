Prouni: pré-selecionados devem apresentar documentação até 14 de agosto

Seleção do Prouni acontece duas vezes ao ano / Divulgação

Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2024 devem apresentar sua documentação à s instituições de e ducação superior até 14 de agosto. O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado da primeira chamada dia 31 de julho, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior .

De acordo com o Edital nº 22/2024 , que rege a seleção, o candidato pode fazer a entrega presencialmente ou encaminhar a documentação por meio virtual, para comprovação das informações prestadas em sua inscrição. Nes s a etapa , os pré-selecionados também podem ter d e participar de processo seletivo próprio da instituição.

As universidades e faculdades devem enviar ao candidato u m comprovante da entrega da documentação. Além disso, precisa rão registrar a aprovação ou reprovação dos participantes no Sistema Informatizado do Prouni ( Sisprouni ) e emitir os Termos de Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação , até o dia 16 de agosto.

Segundo chamada

O resultado da segunda chamada sairá no dia 20 de agosto , e a apresentação dos documentos pelos pré - selecionados deverá ser feita até 30 de agosto.

Em 2024, o MEC ofertou 651.483 bolsas no Prouni , entre integrais (100%) e parciais (50%). Nas duas edições do ano, o programa teve 910.419 candidatos inscritos. Como cada participante pode escolher até dois cursos, o Prouni teve mais de 1,8 milhão de inscrições nesse ano.

*Com informações do MEC.