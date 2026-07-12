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Prouni recebe inscrições até este domingo para o 2º semestre de 2026

Prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação

Redação

Publicado em 12/07/2026 às 15:06

Atualizado em 12/07/2026 às 15:07

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Prouni / Rafa Agência

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre terminam às 23h59 deste domingo (12), no horário de Brasília.

O procedimento deve ser feito exclusivamente online, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na parte do Prouni.

O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.

O Ministério da Educação publicou um passo a passo para ajudar os interessados a realizar a inscrição

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