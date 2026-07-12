Prouni recebe inscrições até este domingo para o 2º semestre de 2026

Prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação
Prouni / Rafa Agência
As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre terminam às 23h59 deste domingo (12), no horário de Brasília.
O procedimento deve ser feito exclusivamente online, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na parte do Prouni.
O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.
O Ministério da Educação publicou um passo a passo para ajudar os interessados a realizar a inscrição
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Prazo segue até o dia 13; a participação é aberta a todos que estiveram presentes no evento e o questionário pode ser respondido em aproximadamente três minutos.
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