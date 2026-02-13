Prouni2026: aluno deve comprovar informações na faculdade até hoje

Programa de bolsas para graduação selecionou 226 mil candidatos
Termina nesta sexta-feira (13) o prazo para estudantespré-selecionadosna primeira chamada doPrograma Universidade para Todos (Prouni) neste primeiro semestre de2026 entregarem a documentação para a faculdade privada em que foram pré-selecionados.
O objetivo é comprovaras informações prestadas no momento da inscrição no Prouni, como o comprovante de renda familiar mensal.
É de exclusiva responsabilidade do candidato conferir o local, data, horário de atendimento, meio virtual/eletrônico para envio de documentação.
Como saber se foi selecionado
Os candidatos que se inscreveram no Prouni 2026 podem conferir se foram pré-selecionados diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC). É preciso fazer login da plataforma Gov.br.
Em 4 de fevereiro, o MEC divulgou o resultado da primeira chamada do programa, com mais de 226 mil pré-selecionados.
Bolsas
O Programa Universidade para Todos (ProUni) oferece bolsas de estudo integrais (100% de gratuidade do valor da mensalidade) e parciais (50%) em universidades particulares para estudantes de baixa renda.
O requisito para ter a bolsa integral é comprovar a renda familiar menor ou igual a 1,5 salário-mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar não pode ultrapassar três salários-mínimos por pessoa.
O MEC comemora que a edição de 2026 é a maior da história do Prouni,com 22 anos de existência.
Neste ano, estão sendo ofertadas 595.374 bolsas,em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.
Entrega de documentos
De acordo com o edital do Prouni 2026, o candidato pode comparecer à instituição de educação superior ou encaminhar a documentação necessária por meio virtual, conforme definido pela faculdade particular.
A instituição deverá disponibilizar, em sua página eletrônica na internet, o campo específico para o encaminhamento dos comprovantes.
Se a entrega da documentação for presencial, a instituição de ensino superior deve orientar colaboradores para atuarnos locais de oferta de curso em que houver candidatospré-selecionados,nos horários de funcionamento da unidade.
Certificação do ensino médio
Para aqueles candidatos com 18 anos e mais que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 para obter certificação desta etapa de ensino e se enquadram nos pré-requisitos previstos no edital do Enem, podem requerer a declaração de conclusão para apresentar na faculdade.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou documento autenticado naPágina do Participante do Enem, o que permitirá a pré-matrícula dos pré-selecionados em instituições de educação superior decandidatos doProuni.
Segunda chamada
Para quem está de olho nas vagas remanescentes e não foi selecionado na primeira chamada, deverá manifestar seu interesse em participar da lista de espera do Prouni.
O meio é o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior entre os dias 25 e 26 de março de 2026.
O resultado da segunda chamada será conhecido em 2 de março ea comprovação das informações pelos estudantes deverá ser feita de 2 a 13 de março,também diretamente à faculdade privada.
