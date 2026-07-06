Publicado decreto que autoriza concurso com 2 mil vagas para professores em MS

Fachada da Secretaria de Estado de Educação, em Campo Grande / Cid Nogueira/SED

O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de um novo concurso público para a contratação de 2 mil professores da REE (Rede Estadual de Ensino). O decreto que oficializa a abertura do certame foi publicado na edição desta segunda-feira (06) do DOE (Diário Oficial do Estado).

A organização do concurso ficará sob responsabilidade da SAD (Secretaria de Estado de Administração) e da SED (Secretaria de Estado de Educação), que deverão definir a distribuição das vagas, as etapas do processo seletivo, o cronograma e o conteúdo previsto no edital.

O decreto é assinado pelo governador Eduardo Riedel (PP), além dos secretários estaduais Roberto Gurgel, da Administração, e Hélio Daher, da Educação.

Apesar da autorização, ainda não há previsão para a publicação do edital nem para a abertura das inscrições.

O último concurso destinado a professores da Rede Estadual de Ensino foi realizado em 2022, quando foram ofertadas 722 vagas. Atualmente, a REE conta com mais de 17 mil docentes em atuação.

A realização de um novo concurso já havia sido sinalizada pelo governador em maio deste ano, durante reunião com representantes da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), realizada na Governadoria.