Quer aprender francês? UFMS tem vagas em todos os campos

Divulgação/UFMS

Já pensou em aprender uma nova língua ainda neste ano? A UFMS, por meio da Agência de Internacionalização e de Inovação (Aginova), em parceria com a Embaixada Francesa no Brasil, abriu vagas para capacitação em língua francesa.

O curso é gratuito e aberto para estudantes, professores, servidores de todos os câmpus; e comunidade externa. As inscrições podem ser realizadas no Sistema de Informação e Gestão de Projetos até 20 de julho.

Ao todo, são oferecidas 130 vagas distribuídas em quatro modalidades: francês inicial 1 a distância; francês inicial 2; francês instrumental para mobilidade em países de língua francesa; e Clube de Conversação Langage Café, aberto também à comunidade externa.

O diretor em exercício da Aginova, João Batista Sarmento Neto, explica que os cursos são ministrados por professores nativos da França, possibilitando que os estudantes tenham contato direto com a língua e com os aspectos da cultura francesa.

“O objetivo é dar suporte à comunidade universitária para o desenvolvimento e aprimoramento de habilidades em francês, para que possam viabilizar atividades e ações de internacionalização em países de língua francesa. […] Após o sucesso e a grande procura que tivemos na última edição, expandimos o edital em 30% do número de vagas com um Curso de Francês Inicial 1 realizado a distância. Viabilizando assim, a participação de estudantes e servidores de todos os câmpus da UFMS”.

A lista com os candidatos selecionados será divulgada no dia 26 de julho, e as aulas com as novas turmas iniciam no dia 7 de agosto.