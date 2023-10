recebe pela 1ª vez o Encontro Internacional da Rede Zicosur Universitário

Evento no auditório da universidade / Divulgação

A UFMS recebeu pela primeira vez o Encontro Internacional da Rede Zona de Integração Centro-Oeste Sul-Americana (Zicosur) Universitária na manhã desta quarta-feira, 4. O evento teve a presença de reitores, vice-reitores e representantes da área internacional de diversas instituições de ensino superior do Brasil, da Argentina, do Chile, do Peru, do Paraguai e da Bolívia. A abertura foi transmitida ao vivo pelo canal da TV UFMS.

O reitor Marcelo Turine destacou a alegria em receber os integrantes da Rede e a importância da internacionalização no mundo atual, que é conectado e globalizado. “A internacionalização tem que ser uma política pública do Ensino Superior e precisa ser encarada como estratégia institucional para o fortalecimento da ciência em nossas universidades. O custo não é baixo, mas o investimento compensa, pois engrandece nossas instituições, tem o potencial de transformar todo o contexto acadêmico, desde o currículo dos nossos estudantes até o resultado de pesquisas científicas e tecnológicas”, ressaltou.

A vice-reitora Camila Ítavo deu as boas-vindas aos participantes e relembrou a participação da Rede na Universidade com uma reunião extraordinária. “É uma honra recebermos os amigos e amigas do Zicosur em nossa Universidade. Passa um filme na nossa memória, pois lembro que, em 2017, colocamos a internacionalização como fator estratégico de desenvolvimento. A UFMS já fazia parte da Rede Zicosur, porém não participava efetivamente das reuniões. Retomamos a nossa participação e, em 2019, tivemos a presença da Rede na Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e, desde então, vimos fortalecendo nossa presença. Desejo um ótimo trabalho a todos nós. Nesses três dias, estaremos mergulhados na internacionalização e cooperação sul-sul”, celebrou.

O presidente da Rede e reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Miguel Sanches Neto, reforçou a relevância da Rede e sua função na promoção da internacionalização da região sul da América Latina. “A Zicosur é uma rede que tem uma função muito específica, pois acredita na internacionalização sul-sul como forma de colocar em contato universidades que tenham uma mesma situação de horizontalidade e que trabalham em regiões que tem problemas e questões comuns. Ao trabalhar em rede, podemos aumentar nossa capacidade de execução de projetos, unindo nossos pesquisadores”, disse. Ele ainda citou a facilidade de comunicação entre os falantes da língua portuguesa e espanhola, além dos custos menores para a mobilidade. “A internacionalização é cada vez mais um elemento de distinção das nossas universidades nos rankings internacionais e fazendo isso via Zicosur temos a possibilidade de melhorar ainda mais nossas posições nos rankings”, completou Miguel.

O vice-presidente da Rede Zicosur e reitor da Universidade Nacional de Caaguazú, Ángel Rodríguez, citou a honra em participar do encontro como representante de uma universidade paraguaia. “O Paraguai está apostando muitíssimo na Zicosur porque temos muito a crescer e a contribuir, seja na extensão, na pesquisa ou no relacionamento entre alunos e investigadores. Quanto estava vindo para cá me chamou muito à atenção a depredação da natureza. Enquanto Rede Zicosur, penso que temos muito a fazer para preservar nossas florestas, nosso meio ambiente, assim como a UFMS está cuidando disso em Mato Grosso do Sul. Temos que pensar no futuro, pois enquanto universidades, somos responsáveis por conscientizar todos os alunos a cuidar da natureza, minorando o aquecimento global”, destacou.

O diretor da Agência de Internacionalização e de Inovação, Saulo Gomes Moreira, enfatizou a importância da UFMS sediar o Encontro. “Temos na UFMS a internacionalização permeando todos os demais eixos: ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. Debater isso com nossos parceiros da rede é muito importante, pois acreditamos na atuação em conjunto como forma de ampliar nossas mobilidades e fortalecer nossas ações em casa. Serão três dias muito produtivos, de muitas oportunidades para discussões e chances de sairmos com estratégias bem definidas para o futuro”, disse Saulo.

Estiveram presentes no Encontro o reitor da Universidade Nacional de Santiago del Estero, Héctor Rubén Paz; a reitora da Universidade Estadual do Paraná, Salete Paulina Machado Sirino; o vice-reitor da Unca, Ulises Armando Villasanti Torales; o vice-reitor da Universidade Nacional de Concepción, Arnaldo Miguel Ferreira Cabañas; a vice-reitora da Universidade Nacional de Jujuy, Liliana del Carmen Bergesio; o vice-reitor da Universidade Nacional del Este, Julio Cesar Meaurio Leiva Correo; o reitor da Universidade Nacional de Canindeyú, Mariano Adolfo Pacher Morel; a vice-reitora da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Graciela Ines Bólzon de Muniz; o vice-reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro), Ademir Fanfa Ribas; o vice-reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Ricardo Aparecido Campos; o reitor da Universidade Estadual de Maringá, Leandro Vanalli; o reitor da Universidade Nacional de Salta, Antonio Fernández; a vice-reitora da Universidade Estadual de Pilar, Gladys Emilce Brítez Caballero; e o vice-reitor da Universidade Nacional de Misiones, Sergio Katogui.

Programação

O pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte e professor do curso de Música, Marcelo Fernandes, e a professora do curso de Música Ana Lúcia Gaborim apresentaram o romanceiro escrito por Raquel Naveira sobre o personagem espanhol Cabeça de Vaca que esteve pelo sul do estado no século 16. O duo musicou dois dos poemas escritos por Naveira: Andarilho das Américas e Guaicurus.

Após a abertura, foi realizada uma reunião técnica aberta, com a participação da professora da UFPR, Caroline D’Orca e o professor da Unicentro Márcio Fernandes. O tema em discussão será Promovendo a ciência forense na Rede Zicosur: cases, desafios e cooperações internacionais. Em seguida, os assessores internacionais das instituições se reúnem para a nona assembleia, para tratar dos temas: mobilidade e boas práticas de internacionalização. Ao final do dia, será realizado plantio de árvores. De forma integrada ao Encontro, também serão realizados o 2º Sizu, a Conferência UFMS Internacional e a 34ª Plenária de Reitores, todos no Auditório do Complexo EaD e Escola de Extensão. Confira a programação completa do 34º Encontro clique aqui.

Conferência UFMS Internacional

Nesta quinta-feira, 5, a Conferência UFMS Internacional será realizada de forma integrada com o 34º Encontro da Rede Zicosur. O evento vai tratar das oportunidades de mobilidade internacional e parceria com instituições estrangeiras. O evento, realizado anualmente, é aberto para toda a comunidade universitária e as inscrições podem ser feitas presencialmente no auditório do Complexo EaD e Escola de Extensão.