Rede municipal de Corumbá abre rematrículas na quinta-feira

Sala de aula de unidade de Corumbá / Foto: Clóvis Neto/PMC

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Corumbá abre na próxima quinta-feira, 16, o período de rematrículas da Reme (Rede Municipal de Ensino). Os pais e responsáveis devem ficar atentos as datas do calendário para as diferentes turmas.

Conforme a resolução, as datas para a confirmação da matrícula são:

Até o dia 24 de novembro de 2023, para os alunos do Berçário e dos Níveis I, II e III, Pré-Escola I e II, e 1º ano do Ensino Fundamental.

Até o dia 15 de dezembro de 2023, para os alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e EJA.

Os interessados, quando maiores de idade ou responsáveis legais, deverão confirmar a rematrícula por meio do Sistema de Rematrícula Online ou diretamente na Unidade Escolar onde o aluno encontra-se regularmente matriculado.

A rematrícula deverá ser realizada por todos os alunos da Rede Municipal de Ensino interessados em manter-se na mesma Unidade Escolar, no ano letivo de 2024, independentemente de já serem considerados aprovados no ano em curso ou ainda dependerem de exame final.

Os responsáveis legais que não confirmarem a rematrícula, ou a matrícula do aluno encaminhado para outra unidade escolar, nos prazos estipulados, ou que se recusarem a confirmar a matrícula do aluno na vaga disponível informada, deverão participar do processo de Pré-matrícula Digital para Alunos Novos 2024, a ser publicada.