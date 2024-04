Reforma do Caic e escola no Tupã-Baê são debates da educação

Reunião no gabinete / Divulgação

Durante uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 15, no gabinete da prefeitura de Miranda, o prefeito Fábio Florença (PSDB) apresentou ao secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, diversas demandas, incluindo a reforma da Escola Municipal Caic, que é a maior da Rede Municipal de Ensino, com 930 alunos.

Também foram discutidos investimentos em três projetos importantes para a educação municipal: a construção de uma escola no assentamento Tupã-Baê e a aquisição de aparelhos de ar condicionado para a escola da aldeia Cachoeirinha.

O projeto para a reforma do Caic foi entregue tanto ao secretário quanto ao deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), que participou da articulação para a visita do secretário de Estado a Miranda. Além disso, estiveram presentes diretores e coordenadores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), juntamente com os vereadores André Vedovato (PSD), Sibeli Faustino (PSB), Francisco Medeiros (PSD), Giorgio Cordela (Podemos), Elange Ribeiro (PSD), Emiliano Martins (PT) e Nilton Medeiros (PSB).