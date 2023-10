Reformas nas escolas estaduais proporcionam ambientes modernos e ensino de qualidade aos alunos

Com foco em um ensino de qualidade e ambiente moderno, escolas estaduais estão passando por uma grande revolução, com restruturações das unidades, obras de ampliação, reforma geral e intervenções pontuais, que buscam tornar esses locais mais adequados aos estudantes. Uma educação de olho no futuro.

Só neste ano já foram entregues a reforma e ampliação de 37 escolas da Rede Estadual, em um investimento de R$ 180 milhões. Também já houve a liberação de mais R$ 300 milhões para a sequência de obras nas demais unidades.

O objetivo da SED (Secretaria de Estado de Educação) é ter todas as unidades reformadas, com acessibilidade e espaço moderno.

Muitas obras já estão em fase de licitação e as demais reformas devem iniciar até o final do ano ou começo de 2024. De acordo com a SED, cerca de 120 escolas estão passando por algum tipo de intervenção neste momento, sendo apenas pintura e readequação elétrica ou reforma geral.

Sonho realizado

Uma das primeiras reformas entregues neste ano foi na Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa, em Campo Grande. Localizada na Vila Margarida, a unidade conta com 300 alunos, que estudam no sistema de educação integral, do 6° ano do fundamental até o 3° ano do ensino médio.

Espaço adequado para bom aprendizado dos alunos em ensino integral

Lá foram investidos R$ 7,1 milhões, com reforma geral. Houve a adequação do prédio para seguir as normas de acessibilidade e vigilância sanitária, além de proteção contra descargas atmosféricas, incêndio e pânico.

Também contou com serviços de substituição de cobertura, revestimentos de pisos, esquadrias, pintura geral interna e externa, instalações elétricas, serviços hidrossanitários e de águas pluviais, adequação de calçadas internas. A unidade conta com 16 salas e sete laboratórios, além de duas quadras de esporte.

“Uma escola reformada e moderna ajuda muito no dia a dia e no ensino aos alunos, sempre falo que o ambiente limpo, gostoso e prazeroso é outra realidade. Eles (estudantes) sempre falam que amam vir para escola. Contam com um local mais adequado e preparado para estudarem. A maioria das salas conta com ar-condicionado”, destacou a diretora da unidade, Adriane Lopes Moreira Leão.