Escola Antônio Pace é entregue em Aquidauana após reforma de R$ 2,5 milhões

Solenidade de entrega nesta manhã / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Na manhã desta segunda-feira, a Escola CAIC Antônio Pace, em Aquidauana, recebeu uma nova vida com a entrega de sua reforma completa. O investimento de R$ 2,5 milhões, proveniente de recursos próprios, trouxe melhorias significativas para a instituição que atende mais de 620 alunos do 1° ao 9° ano e da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Durante a cerimônia de reinauguração, o prefeito Odilon Ribeiro destacou o compromisso da administração municipal com a educação nos últimos sete anos. “Reformamos e entregamos quase todas as escolas reformadas e ampliadas. Isso já refletiu em melhorias no nosso IDEB. Nossas crianças agora têm a oportunidade de aprender com profissionais gabaritados e capacitados”, afirmou Ribeiro.

Ele também ressaltou a importância da democratização da educação, com a participação ativa de pais, mestres e associações nas discussões sobre o tema. A reforma da escola incluiu a instalação de ar-condicionados, a substituição do mobiliário das salas de aula e da cozinha, além da instalação de uma lavadora de louças para otimizar o trabalho das merendeiras.

Solenidade aconteceu na manhã desta quarta-feira - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Luzia Cunha, secretária municipal de Educação, enfatizou que um ambiente mais acolhedor impacta diretamente no rendimento escolar dos alunos. “Uma escola mais bonita, limpa e organizada reflete no desempenho e sucesso escolar das crianças”, afirmou.

Orlando George de Almeida, diretor da escola, expressou sua satisfação com as melhorias. “É uma transformação que eleva a autoestima das crianças. Ao entrarem na escola reformada, elas se sentirão motivadas e valorizadas”, disse Almeida, agradecendo ao prefeito e à comunidade escolar pelo apoio.

CAIC Antônio Pace recebe investimento de R$ 2,5 Milhões em reforma - Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

A reinauguração da Escola CAIC Antônio Pace não é apenas uma celebração de melhorias físicas, mas um marco na busca por uma educação de qualidade, que promete impactar positivamente o futuro dos alunos e da comunidade de Aquidauana.