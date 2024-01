Resultado dos recursos em autodeclarações para professores é publicado

Sede da Secretaria de Saúde / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta terça-feira (30), no Diário Oficial Eletrônico n. 11.400, o Edital n. 17/20024 –SAD/SED/FDT/2023, o resultado dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos procedimentos de validação das autodeclarações apresentadas no ato de inscrição no Processo Seletivo Simplificado, pelos candidatos negros, índios e pessoas com deficiência – PCD, dos candidatos inscritos no processo seletivo para professores temporários da Rede Estadual de Ensino.

No Anexo I consta o resultado dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Entrevista de Validação divulgado pelo Edital nº 15/2024 – SAD/SED/FDT/2023, de 23 de janeiro.

Consulta

O candidato poderá consultar individualmente o respectivo parecer individual, relativos aos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.avalia.org.br no link “Consultar resposta do Boletim de Desempenho da Entrevista de Verificação”.

No Anexo II consta o resultado definitivo relativos à Entrevista de Verificação dos candidatos que se autodeclararam negros no ato da inscrição no Processo Seletivo Simplificado.

No Anexo III, consta o resultado definitivo relativos à Entrevista de Verificação dos candidatos que se autodeclararam índios e no Anexo IV, consta o resultado definitivo relativo à Entrevista de Verificação dos candidatos que se autodeclararam pessoas com deficiência – PCD no ato da inscrição no Processo Seletivo Simplificado.

Os candidatos ausentes e com parecer “não favorável” permanecem no certame na condição de ampla concorrência, conforme classificação geral obtida.