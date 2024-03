Rhuanna realiza sonho de ser professora por um dia no TCE-MS

Com 28 anos de idade, Rhuanna Carla Marsura Said tinha um sonho: ministrar uma aula como professora. E, em comemoração ao Dia Mundial da Síndrome de Down, celebrado nesta quinta-feira, 21 de março, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul concretizou este que já não é mais um sonho, e sim, realidade na vida de Rhuanna.

Com alegria e focada em sua participação, ao chegar no auditório da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), a professora Rhuanna cumprimentou os servidores da Corte de Contas que aguardavam ansiosamente pela inédita aula, que teve como tema - O Alfabeto.

Com recursos de powerpoint e vídeos preparados por Rhuanna com o auxílio das servidoras Girlaine Oliveira e Bianca Vieira, a professora por um dia, didaticamente, explicou a importância de cada letra e seus significados.

Para a coordenadora de Capacitação e Extensão da Escoex, Serley Santos Silva, fazer parte do processo de construção para que Rhuanna pudesse ter condições de ministrar a aula foi muito gratificante.

“Realizar o sonho de uma criança é fantástico. Fui muito tocada pela sensibilidade e esforço dela, em querer ser uma professora. Um momento mágico para todos nós, tanto na escolha dos vídeos, de como ela poderia fazer essa aula, e o mais importante de tudo isso, foi como ela aceitou e a facilidade que teve pelo aprendizado de trazer isso com emoção, responsabilidade. E ressalto que essa gestão acalenta a nossa alma, pela inclusão, e isso não tem preço que pague, isso mostra o quanto essa gestão do TCE-MS respeita a todos nós e o quanto é humana”, declarou Serley.

Quem também ajudou na preparação de Rhuanna para ministrar a aula, foi a servidora Bianca Vieira, que trabalha ao lado de Rhuanna na Diretoria das Sessões dos Colegiados da Corte de Contas. “Uma grande alegria a realização do sonho de Rhuanna, e isso nos impactou sobremaneira, porque estamos com ela todos os dias em nosso setor e vemos o quanto ela é amorosa e aplicada. Em nome da Diretoria das sessões agradeço por ter participado desse momento porque realmente, a Rhuanna mudou o ambiente com a energia e o carinho dela, ficamos todos muito felizes com isso”, declarou.

Presente no “aulão” como um dos alunos mais interessados, o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, explicou que inicialmente a proposta era de realizar os sonhos dos alunos que são colaboradores na Corte de Contas, mas que com a ação de hoje, ocorreu o inverso. “Essas crianças é que estão realizando os nossos sonhos. De tudo aquilo que sempre desejamos em nossas vidas, vemos hoje sendo realizados por meio deles. E a aula da Rhuanna foi um momento especial que é somente o começo de toda a emoção que nos espera nesta manhã aqui no Tribunal de Contas”.