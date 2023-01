Rosângela não desistiu e conquistou primeiro diploma de ensino superior da família

Rosângela ao lado da família / (Foto: Arquivo Pessoal)

Aos 38 anos e depois de muita luta, Rosângela Sales Ribeiro conquistou na noite de quarta-feira (25), o primeiro diploma de ensino superior da família. A aquidauanense concluiu o curso de pedagogia na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em meio a dificuldades, concorrência e a pandemia de covid-19.

Pelas redes sociais, o feito foi motivo de orgulho e motivando até um cartaz de agradecimento a mulher que, antes mesmo de se formar, já tinha paciência para ajudar todo a família em aprender ler e escrever, crescendo no bairro Cidade Nova e Arara Azul.

O sobrinho, Idalino Jr, que considera Rosângela a segunda mãe, conta que a filha da matriarca de dona Fátima traçou um importante caminho até chegar ao diploma. “Desde pequeno, quando eu tinha uns 5/6 anos, ela era quem me ajudava com os deveres de casa. Já, desde aquela época, atuando como uma verdadeira pedagoga. Mas não só isso, por não raras as vezes, me ensinou valores tão grandiosos quanto a própria educação, como o amor, o respeito, a fraternidade”.

Rosângela saiu da fazenda, aos 5 anos, após o falecimento do pai, passou pela Escola Ester Sanches, Cândido Mariano e concluiu o ensino médio no Cejar. Mas, os sonhos foram pausados pela decisão de trabalhar para o sustento.

“A partir da conclusão do ensino médio, fiz o vestibular duas vezes sem êxodos. Após alguns anos no mercado de trabalho, resolvi fazer o Enem de 2018, tentar realizar o meu sonho de entrar na universidade. Foi vendo a nota de corte para ver qual curso daria a minha nota foi onde eu consegui para o curso de pedagogia, eu tinha um emprego fixo sai para me dedicar a vida acadêmica”.

“Dentro desses quatros anos, não foi fácil pois passamos por muitas lutas e dificuldades, entre elas podemos citar a pandemia do covid-19, quando as aulas se tornaram remotas, daí veio o desafio da aprendizagem online, que não é a mesma coisa do presencial, mas foi de grande valia”.

Embora os longos anos de luta, Rosângela conquistou aprovação no curso e se tornou a nova pedagoga de Aquidauana.