SAD convoca candidatos aprovados em concurso de apoio a Educação Básica

Sede da Secretaria de Administração / Divulgação

Candidatos nomeados no Concurso Público da SED (Secretaria de Estado de Educação) para provimento em cargo da carreira de Apoio à Educação Básica são convocados para os procedimentos de investidura. A publicação está disponível na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (12).

O procedimento de investidura dos candidatos nomeados para as funções de agente de limpeza, agente de merenda e assistente de atividades educacionais será integrado por duas etapas, a primeira o Exame Médico Admissional e a segunda etapa a posse.

O Exame Médico Admissional será realizado pela Perícia Médica da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev), na Diretoria de Perícia Médica Previdenciária - DPMP/AGEPREV, localizada na Avenida Mato Grosso 5.778, em Campo Grande, conforme a data e horário especificados no edital de convocação. Para a etapa, os candidatos deverão apresentar os documentos pessoais, os resultados dos exames médicos, clínicos, laboratoriais e usando trajes de banho conforme descritos no edital.

Para a posse os convocados deverão realizar procedimentos de natureza obrigatória, que consiste no preenchimento do pré-cadastro dos dados pessoais do candidato e remessa online de documentos, no endereço eletrônico http://www.portaldoservidor.ms.gov.br, entre as 8 horas do dia 23 de junho e as 23 horas e 59 minutos do dia 05 de julho de 2023.

Outro procedimento é a apresentação presencial dos documentos originais, comprovação dos requisitos exigidos para a investidura nos cargos. Os documentos deverão ser apresentados na Secretaria de Estado de Educação - Coordenadoria de Recursos Humanos, localizada na Avenida do Poeta, s/n - Parque dos Poderes, Bloco V, em Campo Grande/MS, nas datas e horários especificados no edital de convocação.

Na publicação constam o número da inscrição, nome do candidato, município da vaga, classificação, além da data e horários da inspeção médica e posse. As informações sobre as documentações necessárias, entre outros dados, estão disponíveis no anexo único do edital, na edição do Diário Oficial Eletrônico, n. 11.182, nas páginas 119 a 126.