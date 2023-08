Saiba os horários e o que levar para a prova neste domingo

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2023 será aplicado neste domingo, 27, em todos os estados brasileiros, para mais de 1,1 milhão de inscritos.

Para que a prova serve? Ela é voltada para jovens e adultos que não concluíram as etapas escolares na idade apropriada. Candidatos com mais de 15 anos podem participar e, dependendo do rendimento, conseguir um certificação de conclusão do ensino fundamental. Para pleitear o diploma do ensino médio, é preciso ter mais de 18 anos.

Onde os candidatos farão a prova? O local de aplicação está disponível em http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/inicial.

Quais os horários? Veja abaixo:

Manhã (Ciências Naturais e Matemática)

Abertura dos portões: 8h

Fechamento dos portões: 8h45

Início das provas: 9h

Término das provas: 13h

Tarde (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação)

Abertura dos portões: 14h30

Fechamento dos portões: 15h15

Início das provas: 15h30

Término das provas: 20h30

O que levar? Documento original de identificação com foto, caneta esferográfica preta de tubo transparente, cartão de confirmação (recomendável, mas não obrigatório) e lanche (opcional; pode ser vistoriado).

O que deverá ser colocado no envelope porta-objetos e entregue ao chefe da sala? Óculos escuros e artigos de chapelaria (como boné, chapéu, viseira ou gorro), caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, livros, manuais, impressos, anotações, protetor auricular, relógio de qualquer tipo e dispositivos eletrônicos (como telefones celulares, tablets e fones de ouvido).

Quais são as disciplinas cobradas?

O Encceja é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e por uma redação no modelo dissertativo-argumentativo (o mesmo do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem).

As provas para certificado do ensino fundamental são:

ciências naturais;

matemática;

língua portuguesa, língua estrangeira, artes e educação física;

história e geografia;

redação.

No ensino médio, são provas de:

ciências da natureza e suas tecnologias;

matemática e suas tecnologias;

linguagens, códigos e suas tecnologias;

ciências humanas e suas tecnologias;

redação.

Para obter o certificado, o participante deverá atingir no mínimo 100 pontos em cada uma das provas, em uma escala de 60 a 180. Na redação, é preciso ter nota igual ou acima de 5.

Cronograma