Saúde mais perto: ação do Novembro Azul reforça cuidados com a saúde do homem

O evento contou com o apoio do Supermercado / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Central 01, realizou nesta quinta-feira (13) uma ação especial do Novembro Azul, dedicada à prevenção e ao cuidado com a saúde do homem.

A atividade, coordenada por Marilene da Costa Fernandes, teve como foco ampliar a cobertura vacinal masculina, além de oferecer verificação de pressão arterial, pedidos de exames e orientações sobre hábitos saudáveis. O evento contou com o apoio do Supermercado Barbosa, que cedeu o espaço para a realização dos atendimentos.

Participaram da ação a vacinadora Rayane Camille Vitor da Silva, os técnicos em ACS Jocinei Barbier da Silva e Edilaine Duarte da Silva, e a agente comunitária Simone Oliveira da Silva, reforçando o compromisso da rede municipal em levar a saúde cada vez mais perto da população.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!