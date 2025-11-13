Acessibilidade

13 de Novembro de 2025

Saúde

Saúde mais perto: ação do Novembro Azul reforça cuidados com a saúde do homem

Equipe da ESF Central 01 promove atendimentos e vacinação em parceria com o comércio local

Redação

Publicado em 13/11/2025 às 19:01

O evento contou com o apoio do Supermercado / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Central 01, realizou nesta quinta-feira (13) uma ação especial do Novembro Azul, dedicada à prevenção e ao cuidado com a saúde do homem.

A atividade, coordenada por Marilene da Costa Fernandes, teve como foco ampliar a cobertura vacinal masculina, além de oferecer verificação de pressão arterial, pedidos de exames e orientações sobre hábitos saudáveis. O evento contou com o apoio do Supermercado Barbosa, que cedeu o espaço para a realização dos atendimentos.

Participaram da ação a vacinadora Rayane Camille Vitor da Silva, os técnicos em ACS Jocinei Barbier da Silva e Edilaine Duarte da Silva, e a agente comunitária Simone Oliveira da Silva, reforçando o compromisso da rede municipal em levar a saúde cada vez mais perto da população.

