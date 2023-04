Secretaria de Educação realiza formação continuada para professores alfabetizadores

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana está promovendo uma formação continuada para professores alfabetizadores.

No dia 12 de abril, foi realizada a primeira oficina pedagógica da 2ª edição do curso: “A arte da leitura e escrita voltada ao protagonismo do educando” para coordenadores pedagógicos e professores dos 2º e 3º anos do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação. A formação está sendo ofertada pelo Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) com o objetivo de promover atualização, aprofundamento de conhecimentos indispensáveis ao exercício da função e contribuir com ações didáticas de leitura e escrita voltadas ao protagonismo do educando.

A formação foi ministrada pelas professoras especialistas em educação Lourdes Casanova de Almeida e Sandra Regina Caetano dos Santos. A formação propiciará momentos de estudos, reflexões e produção de material pedagógico ao qual permite ao estudante desenvolver conceitos e competências funcionais relacionados a leitura e produção escrita.

A Secretária Municipal de Educação, Profª Wilsandra Béda, considera que o investimento em formações dos profissionais da educação, fortalecerá o ensino na REME e refletirá na qualidade da educação.