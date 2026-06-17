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Educação

SED convoca nutricionistas de Aquidauana e outros três municípios de MS

Profissionais serão contratados por tempo determinado para atuar na Rede Estadual de Ensino

Anibal Placêncio

Publicado em 17/06/2026 às 15:05

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Fachada da Secretaria de Estado de Educação, em Campo Grande / Cid Nogueira/SED

Aquidauana está entre os quatro municípios de Mato Grosso do Sul contemplados na nova convocação de nutricionistas realizada pela SED (Secretaria de Estado de Educação). O chamamento foi publicado no DOE (Diário Oficial Eletrônico) desta quarta-feira (17), por meio do Edital nº 14/2026 – SAD/SED/NUTRI/2025, que convoca candidatos aprovados em processo seletivo simplificado para apresentação de documentos e comprovação dos requisitos exigidos para contratação.

A seleção tem como objetivo atender demandas temporárias de excepcional interesse público nas unidades da Rede Estadual de Ensino. Os profissionais serão contratados por tempo determinado para atuar na função de nutricionista.

De acordo com o edital, os candidatos convocados devem observar as informações contidas nos anexos publicados. O Anexo I traz os endereços, datas e horários para apresentação da documentação, enquanto o Anexo II reúne a relação dos candidatos convocados para contratação.

Etapas obrigatórias

O processo de contratação possui caráter eliminatório e será realizado em duas etapas obrigatórias. A primeira consiste no preenchimento do pré-cadastro e no envio digital dos documentos exigidos. Já a segunda etapa prevê a apresentação presencial dos documentos originais para conferência e comprovação dos requisitos exigidos para o cargo.

Pré-cadastro online

Os convocados devem acessar o Portal do Servidor, disponível no endereço eletrônico do Governo do Estado, para realizar o preenchimento dos dados pessoais e o envio da documentação de forma online. O sistema foi disponibilizado a partir das 14h desta quarta-feira (17).

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a organização do processo seletivo pelo telefone (67) 3318-2393.

Apresentação presencial

Após a conclusão do pré-cadastro, os candidatos deverão comparecer ao local indicado no edital, portando os documentos originais para validação das informações apresentadas. O comparecimento deve ocorrer na data, horário e município especificados na convocação.

Segundo a SED, o contrato terá vigência de até um ano, podendo ser prorrogado ou encerrado antecipadamente, conforme previsto na Lei Estadual nº 4.135, de 15 de dezembro de 2011, e suas alterações.

A convocação contempla candidatos aprovados para atuação em quatro municípios sul-mato-grossenses - Aquidauana, Campo Grande, Dourados e Naviraí -, visando reforçar o atendimento nutricional nas escolas da Rede Estadual.

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