SED divulga relação do cadastro de professor temporário em Anastácio e Aquidauana

Divulgação

OSecretaria de Estado de Educação (SED) publicou nesta quarta-feira (25), no Diário Oficial do Estado nº 11.057 – Suplemento I, Edital n. 2/2023, e considerando o disposto na Lei Complementar n. 87, de 31 de janeiro de 2000, e no Edital n. 19/2022, de 20 de dezembro de 2022, que torna pública, para conhecimento dos interessados, a relação nominal dos profissionais cadastrados para atuarem, em caráter temporário, nos cursos de Educação Profissional, no âmbito da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.

Comforme informado, o cadastramento destina-se a profissionais para atuação nos cursos de formação profissional, nos anos 2023 e 2024, no âmbito da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS), envolvendo as atividades de: I – Coordenação Técnica de Curso; II – Docência; III – Supervisão de Estágio Curricular Obrigatório.

Participaram do cadastramento os profissionais com escolaridade em nível superior, habilitados em cursos de Tecnologia, bacharelado ou Licenciatura, com diploma ou comprovante de colação de grau, em cursos reconhecidos pelo MEC, em conformidade com o eixo tecnológico e o curso de educação profissional ofertado pela SED.

O cadastro, por si só, não assegura a convocação do profissional, o qual deve observar os dispositivos contidos no Item 5 (cinco) do Edital republicado no DOE n. 11.018, de 20 de dezembro de 2022. Compete à Coordenadoria de Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional (COPEMEP), subordinada à Superintendência de Políticas Educacionais (SUPED) da SED/MS, a gestão da Educação Profissional em todas as suas dimensões políticas, estruturais e pedagógicas.

