SED divulga relação dos candidatos inscritos no processo seletivo para professores temporários

Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação), tornou público no Diário Oficial Eletrônico nº 11.345 de sexta-feira (8) o Edital n. 2/2023 – SAD/SED/FDT/2023, constando a relação dos candidatos inscritos na seleção para constituição do Banco Reserva de Profissionais para a função docente temporária, a ser utilizado para a convocação de professores em regime de suplência na REE (Rede Estadual de Ensino) a partir do ano de 2024.

No Anexo I, consta a relação de todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado – SAD/SED/ FDT/2023, por cargo. Já o Anexo II, consta a relação provisória dos candidatos inscritos que manifestaram interesse em atendimento especial e que obtiveram parecer de deferimento.

Os candidatos que tiveram a sua solicitação de reserva de vagas PCD, condição especial e condição adicional indeferidas, poderão consultar o motivo do indeferimento através do link Consulta de Análise das Condições da Prova, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br, pelo período de 10 dias a contar da data de publicação deste edital.

O candidato com a inscrição deferida deverá acessar o endereço eletrônico www.avalia.org.br, a partir das 15h, da data prevista de 12 de dezembro de 2023 e imprimir o Cartão de Informação do Candidato, que informará o horário e local de realização da prova objetiva.

Etapas

O Processo Seletivo Simplificado será composto de quatro etapas. A primeira será o periodo de inscrições, de 1º a 07 de dezembro, na segunda etapa a realização da Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas no dia 17 de dezembro e com duração de 3 (três) horas. Já terceira etapa será de Avaliação Curricular (Prova de Títulos), de caráter exclusivamente classificatório, a partir do dia 12 de dezembro.

Já a quarta etapa será de procedimento de Validação e de Avaliação Presencial dos candidatos outodeclarados pessoa com deficiência, negros ou indígenas, com convocação para entrevista, a partir do dia 03 de janeiro de 2024. A classificação final será publicada no dia 1º de fevereiro de 2024.