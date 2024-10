Seleção IFMS: Candidatos podem consultar os locais de prova

IFMS de Aquidauana / Divulgação

Foi divulgada nesta quarta-feira, 16, a lista final de inscritos e os locais de prova do Exame de Seleção 2025, que visa a entrada em cursos técnicos integrados nos dez campi do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Clique aqui para conferir.

Além disso, foram anunciados os candidatos que receberão atendimento diferenciado e aqueles dispensados da prova. A dispensa se aplica aos que se inscreveram em cursos com menos inscrições do que vagas disponíveis, conforme o item 1.2.1 do edital.

Com 4.700 inscrições homologadas, incluindo pagantes e isentos, este é o Exame de Seleção com o maior número de inscritos na história do IFMS. A prova acontecerá neste domingo, 20 de outubro, nas cidades onde o IFMS possui campus: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

As salas abrirão às 7 horas e fecharão rigorosamente às 8 horas (horário de Mato Grosso do Sul). É obrigatório que os candidatos apresentem um documento oficial de identificação com foto, como RG ou outros mencionados no item 6.3.2 do edital. Documentos digitais serão aceitos, mas fotos e fotocópias não.

Os candidatos poderão levar caneta azul ou preta de tubo transparente, lápis, borracha, pequenos lanches e uma garrafa de água transparente e sem rótulo. A prova terá duração máxima de quatro horas e será composta por 30 questões, divididas em Língua Portuguesa (10), Matemática (10) e Conhecimentos Gerais (10).

O conteúdo da prova está disponível no anexo X do edital, e provas anteriores podem ser consultadas na página do processo seletivo ou na Central de Seleção.