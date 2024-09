Seleção IFMS: Gratuidade na inscrição pode ser solicitada até sexta-feira

IFMS de Aquidauana / Divulgação

A partir desta sexta-feira, 6 de setembro, encerra-se o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame de Seleção 2025 do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). A taxa é de R$ 20, e a isenção é destinada a candidatos que sejam estudantes do 9º ano de escolas públicas ou que possuam o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

Como solicitar a isenção:

1. Inscrição: Faça sua inscrição no Exame de Seleção 2025 na Central de Seleção do IFMS.

2. Formulário: No formulário de inscrição, selecione a opção ‘Isento’ no campo ‘Escolha a forma de inscrição’.

3. Comprovação: Envie o documento comprobatório necessário:

- Para estudantes do 9º ano de escolas públicas: Declarações escolares, boletins ou outros documentos que comprovem a matrícula.

- Para inscritos no CadÚnico: Folha resumo fornecida pelo CRAS, datada, assinada e carimbada, ou comprovante de cadastramento atualizado, emitido pelo Gov.BR, com validade de até dois anos.

4. Formato dos documentos: Os documentos devem ser enviados em formato PDF, JPG ou PNG.

Prazos importantes:

- Resultado preliminar: 10 de setembro.

- Prazo para recursos: 11 e 12 de setembro.

- Resultado final: 16 de setembro.

Se a solicitação de isenção for indeferida, a taxa de inscrição de R$ 20 deve ser paga até o dia 27 de setembro.

Detalhes do Exame de Seleção 2025:

- Vagas: 1.760 em cursos técnicos integrados ao ensino médio nos dez campi do IFMS.

- Cursos ofertados: Administração, Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

- Prova: 20 de outubro, composta por 30 questões (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais), com duração de 4 horas.

- Resultado final: 17 de dezembro, com matrículas em janeiro e início das aulas em março.

Para mais informações, acesse o Edital nº 042/2024 na Central de Seleção do IFMS ou entre em contato pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.