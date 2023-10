Semana Lixo Zero recebe recicláveis, eletrônicos e medicamentos

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

A Semana Lixo Zero UFMS segue com a programação com foco na conscientização ambiental e inicia a coleta de resíduos na Cidade Universitária na segunda-feira, 23. A comunidade pode entregar materiais recicláveis, lixo eletrônico e medicamentos vencidos para descarte, no Corredor Central. Nos câmpus, também são realizadas atividades de coleta.

A programação da ação já começou em todos os câmpus e tem tido o engajamento da comunidade em prol do convívio sustentável com o meio ambiente. “A grande intenção da Semana é conscientizar a importância do descarte correto dos resíduos, para que isto possa se tornar um costume na vida diária. Que haja uma mudança de hábito”, comenta a coordenadora da ação e professora da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, Karina Righi.

Para realizar o descarte correto, é necessário que os resíduos recicláveis estejam limpos e secos. Desta maneira, o mal cheiro, derramamento de líquidos, contaminação de materiais e focos com presença de insetos podem ser evitados. O processo torna o resíduo viável para o retorno à cadeia da reciclagem.

A estudante de Engenharia Ambiental Juliana Campos Pinheiro comenta que a iniciativa da Semana Lixo Zero UFMS é importante para engajar os acadêmicos. “A Semana Lixo Zero oferece uma oportunidade maravilhosa para a comunidade acadêmica poder se envolver mais na redução do desperdício e na promoção de práticas sustentáveis e também criar um alerta sobre esses assuntos. Ao se engajar nessa semana, podemos fazer a diferença na construção de um futuro mais limpo e saudável para todos”, ressalta.

A ação conta com a cooperação de parceiros específicos para assegurar a destinação ambientalmente correta dos resíduos arrecadados. O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, por exemplo, receberá os medicamentos vencidos. “É uma ação onde nós, a população, as pessoas, podemos contribuir na manutenção, na prevenção da nossa saúde e também na prevenção da contaminação do meio ambiente, do solo, da água”, destaca o presidente do Conselho, Flávio Shinzato.

A programação com oficinas, palestras e rodas de conversa segue até 27 de outubro em todos os câmpus. Os participantes ainda podem participar do desafio do engajamento, basta postar uma foto ou vídeo no feed do perfil no Instagram ou Facebook. Confira aqui a programação e as regras do concurso.