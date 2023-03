Servidores da CGE-MS vão a campo apresentar projeto e conhecer realidade das escolas estaduais

Foto da premiação em 2019 do Estudantes no Controle / Saul Schramm

A equipe organizadora do projeto Estudantes no Controle, da CGE-MS (Controladoria-Geral de Mato Grosso do Sul) em parceria com a SED (Secretaria de Educação), começa nesta semana (27 a 31) a visitar escolas públicas estaduais dos municípios.

Unidades que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), incluindo a Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional das cidades de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Ladário, Miranda e Terenos estão na primeira rota desse trabalho. As outras nove ficarão para os próximos dias.

De acordo com o coordenador do projeto Estudantes no Controle, Reinaldo Martins Feitosa, “a finalidade é conhecer de perto a realidade de cada estabelecimento, assim como apresentar o Estudantes no Controle para a direção dos locais visitados, compartilhar o histórico das ações desenvolvidas pelos participantes nas edições anteriores e fomentar o engajamento dos estudantes e professores, com o intuito de disseminar ações de cidadania no ambiente escolar”.

As inscrições do Projeto podem ser realizadas somente por meio do site www.cge.ms.gov.br - no campo “Estudantes no Controle” - para o preenchimento do formulário on-line. Elas estão abertas até às 23 horas do dia 20 de abril de 2023. Para este ano, 60 vagas foram disponibilizadas. Mais detalhes podem ser conferidos no edital.

A CGE-MS, em parceria com a SED, criou o projeto com o objetivo de promover a cidadania fiscal e a participação social, estimulando o reforço de valores éticos universais, fundamentais no enfrentamento da corrupção, por meio de ações práticas de exercício de cidadania ativa, para que os participantes assumam uma postura de protagonismo na escola, que se expressa no compromisso com a conservação do patrimônio público e com a disseminação de conhecimentos e práticas de participação e controle social nas suas comunidades.

A primeira edição do Estudantes no Controle foi organizada em 2018 e, desde então, o número de participantes vem sendo ampliado, assim como o valor da premiação. A execução das atividades só não foi realizada em 2020 e 2021 por conta da pandemia de Covid-19.

Etapas

A cada ano, as etapas do Estudantes no Controle ficam mais desafiadoras. Para conquistar as metas estabelecidas é necessário participar:

da Oficina: para o treinamento dos professores orientadores e ministrada pela equipe da CGE-MS, coordenadora do Projeto - não pontuável, eliminatório e que será realizada na primeira semana de maio;

para o treinamento dos professores orientadores e ministrada pela equipe da CGE-MS, coordenadora do Projeto - não pontuável, eliminatório e que será realizada na primeira semana de maio; do Teatro: fundamental assistir à peça teatral - não pontuável, eliminatório a ser ofertada na segunda quinzena de maio;

fundamental assistir à peça teatral - não pontuável, eliminatório a ser ofertada na segunda quinzena de maio; da Auditoria Cívica: é a realização de atividade diagnóstica em diversos locais da escola, indicando os problemas encontrados - corresponde a 250 pontos e deve acontecer em junho;

é a realização de atividade diagnóstica em diversos locais da escola, indicando os problemas encontrados - corresponde a 250 pontos e deve acontecer em junho; do Desafio: consiste no desenvolvimento de ações práticas que visam corrigir os problemas levantados na etapa anterior - corresponde até 550 pontos e está programada para execução em setembro;

consiste no desenvolvimento de ações práticas que visam corrigir os problemas levantados na etapa anterior - corresponde até 550 pontos e está programada para execução em setembro; da Tarefa Especial: as equipes deverão desenvolver material com temática ligada ao trabalho desenvolvido pela CGE-MS, divulgando o mesmo no âmbito escolar - a pontuação pode chegar até 200 e a execução deve ser em agosto.

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul