Servidores da SED terão acesso ao programa "Saúde Todo Dia"

Assinatura de acordo / Divulgação

A SED (Secretaria de Estado de Educação) assinou nesta terça-feira (7) junto à SAD (Secretaria de Estado de Administração) e à Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) o acordo de cooperação para o programa Saúde Todo Dia.

O programa Saúde Todo Dia é uma iniciativa colaborativa direcionada aos servidores públicos da SED e tem como objetivo promover o acesso aos cuidados de atenção primária à saúde oferecidos pela Clínica da Família da Cassems, incentivando a prevenção e o cuidado frequente com a saúde para a garantia da qualidade de vida e bem-estar dos beneficiários do plano.

Segundo o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o programa "Saúde Todo Dia" vai resgatar o papel do médico da família, onde o profissional atendo o paciente de uma maneira generalizada, diferente de como é feito o atendimento por especialidades.

“Com esse programa vamos resgatar o médico da família, hoje é tudo muito segmentado, com isso o servidor terá um olhar integral sobre sua saúde”, afirma Ricardo Ayache.

Na assinatura do contrato o secretário de Educação, Hélio Daher ressaltou a importância de cuidar dos servidores e afirmou que é necessário que os professores e servidores administrativos estejam bem de saúde para realizar com maestria suas funções.

"Precisamos de um olhar especial para a saúde integral do servidor, precisamos cuidar dos nossos servidores, esse programa é um exemplo, estou muito feliz com essa iniciativa, é muito importante ter esse tipo de cuidado", finaliza Hélio Daher.

A assinatura contou com a presença do presidente da Cassems, Ricardo Ayache, do vice-presidente da Cassems, Ademir Cerri, do secretário de Educação, Hélio Queiroz Daher e do secretário de Administração, Frederico Felini.

*Com informações da SED