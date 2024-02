Servidores da Semed participam de formação e oficina

Palestra no auditório / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira, 19, o início de palestras para os motoristas da Rede Municipal de Transporte Escolar, incluindo os terceirizados que atendem as linhas municipais.

Segundo o município, o objetivo da reunião, além de conscientizar, é atualizá-los quanto à legislação e organização do trabalho para o ano letivo. Na Rede Municipal de Ensino de Aquidauana as aulas iniciarão no próximo dia 04 de março.

Atentos, os 50 motoristas de ônibus e vans de transporte escolar, assistiram palestras com a psicóloga do DETRAN, Aline Cauneto e os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na manhã de hoje.

A palestra aconteceu no auditório da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) e contou com a presença da secretária da pasta, Profª Wilsandra Béda, a qual enfatizou: “nossos motoristas têm plena consciência do trabalho deles. Eles carregam vidas, têm a responsabilidade de zelar por elas e ter todo cuidado ao pegar em suas residências e deixá-los em nossas unidades escolares”.

Assim, dando sequência ao cronograma de início do ano escolar e letivo de 2024, nesta terça, 20, acontece, também no auditório da SEMED, a formação para Secretários Escolares e Agentes Administrativos da REME.