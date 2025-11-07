Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 21:45

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Servidores de Anastácio podem se inscrever em pós-graduação gratuita

Programa Assomasul Gov MS 4.0 oferece cursos em quatro áreas com certificação reconhecida pelo MEC

Redação

Publicado em 07/11/2025 às 21:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os cursos terão metodologia híbrida / Divulgação

A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o programa Assomasul Gov MS 4.0, que disponibiliza cursos de pós-graduação gratuitos para servidores municipais de Anastácio.

Na manhã desta sexta-feira (7), o prefeito Manoel Aparecido – Cido recebeu em seu gabinete Valdir Júnior, representante da Assomasul, e Daniel Empinott, da Faculdade Pólis Civitas, para tratar sobre a iniciativa que beneficiará os servidores com formação em quatro áreas: Autismo, Alfabetização e Letramento, Gestão do Esporte e Lazer e Licitações e Contratos.

Leia Também

• UEMS abre processo de transferência externa para cursos de graduação

• Sejusp abre 60 vagas para pós-graduação em Polícia Comunitária

Os cursos terão metodologia híbrida, duração de até 24 meses e emissão de certificação de pós-graduação lato sensu reconhecida pelo MEC, válida em todo o território nacional. As aulas têm início previsto para novembro de 2025.

As inscrições podem ser feitas online pelo link: https://form.jotform.com/252454451897669

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

IFMS Aquidauana realiza Festival de Arte e Cultura nesta sexta-feira

Educação

Corumbá abre seleção para professores temporários da rede municipal

Educação

IFMS de Aquidauana terá 40 vagas em cursos técnicos gratuitos

O resultado final está previsto para 14 de janeiro de 2026, com início das aulas em fevereiro

Educação

Inep prorroga inscrições de elaboradores de questões de provas médicas

Publicidade

Educação

Pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino começam nesta segunda-feira

ÚLTIMAS

Serviços

PRF alerta: vídeo de policial rodoviário federal anunciando CNH é fraude

Na publicação, imagem adulterada de policial divulga supostas facilidades, a dispensa de aulas e exames para a emissão do documento obrigatório para a condução de veículos

Economia

Governo federal reajusta auxílio-alimentação de servidores em 17,5%

Acordo foi assinado na quarta-feira entre MGI e funcionalismo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo