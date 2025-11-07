Servidores de Anastácio podem se inscrever em pós-graduação gratuita

Programa Assomasul Gov MS 4.0 oferece cursos em quatro áreas com certificação reconhecida pelo MEC
Os cursos terão metodologia híbrida / Divulgação
A Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para o programa Assomasul Gov MS 4.0, que disponibiliza cursos de pós-graduação gratuitos para servidores municipais de Anastácio.
Na manhã desta sexta-feira (7), o prefeito Manoel Aparecido – Cido recebeu em seu gabinete Valdir Júnior, representante da Assomasul, e Daniel Empinott, da Faculdade Pólis Civitas, para tratar sobre a iniciativa que beneficiará os servidores com formação em quatro áreas: Autismo, Alfabetização e Letramento, Gestão do Esporte e Lazer e Licitações e Contratos.
Os cursos terão metodologia híbrida, duração de até 24 meses e emissão de certificação de pós-graduação lato sensu reconhecida pelo MEC, válida em todo o território nacional. As aulas têm início previsto para novembro de 2025.
As inscrições podem ser feitas online pelo link: https://form.jotform.com/252454451897669
