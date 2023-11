Servidores e estudantes do IFMS podem avaliar políticas de gestão

IFMS de Aquidauana / Divulgação

Está aberto a partir desta quarta-feira, 1º, o prazo de participação na Autoavaliação Institucional do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). É a última etapa do triênio 2021 a 2023 deste ciclo do processo avaliativo.

Neste ano, servidores e estudantes da graduação podem responder questões sobre o eixo de Políticas de Gestão, que engloba as seguintes dimensões do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação Superior): Política de Pessoal, Organização e Gestão, e Sustentabilidade Financeira.

O prazo segue aberto até 16 de novembro. Os interessados devem acessar o Sistema de Autoavaliação, utilizando o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e senha. Se o participante esqueceu ou ainda não tiver senha, é possível gerar uma por meio do próprio sistema.

As questões são objetivas e usam uma escala de parâmetro que vai de 0 a 5 (desconheço, muito ruim, ruim, regular, bom e ótimo). Também há espaço para envio de comentários ou sugestões.

As respostas ao questionário – que é segmentado de acordo com os públicos discente, docente e técnico-administrativo – buscam contribuir para o aperfeiçoamento contínuo do IFMS.