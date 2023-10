Sistemas e serviços digitais da UFMS retornam ao ar

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) informou que os sistemas institucionais estão voltando gradativamente, após a tentativa de ataque hacker, há uma semana.

Em nota, a universidade disse que a retomada acontece com segurança e os dados recuperados, com previsão da totalidade até quinta-feira, 5, incluindo a conexão de Wi-Fi em todos os câmpus.

“Já estão à disposição dos usuários da UFMS o sistema de Passaporte UFMS, SEI, Internet cabeada, Google WorkSpace, Sigpós, Sites institucionais, AVA, AVA Cursos, SGP e RMO”, informa.

A infraestrutura de segurança da UFMS permitiu a recuperação dos dados e sistemas a partir dos backups existentes, uma vez que o avanço tecnológico mundial exige melhoria contínua em todos os processos e serviços digitais.

“Informamos que o crime cibernético foi registrado e encaminhado para apuração pelas autoridades competentes, para análise da Polícia Federal, Procuradoria Jurídica e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Além disso, a Universidade acionou o Centro Integrado de Segurança Cibernética do governo federal. Caso seja comprovado algum acesso não autorizado a dados de estudantes ou servidores, medidas jurídicas serão imediatamente tomadas”.

Por conta do crime, todos os prazos institucionais serão ampliados, como a devolução de livros na Biblioteca e submissão de relatórios de projetos, por exemplo, trazendo segurança a toda comunidade e fornecedores da Universidade.

Como uma das medidas urgentes a fim de garantir a integridade e segurança dos dados, a Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação alterou automaticamente todas as senhas dos usuários no Passaporte UFMS, que dá acesso aos sistemas.

Neste momento, os usuários da UFMS deverão alterar a senha do Passaporte UFMS – https://passaporte.ufms.br, que é pessoal e intransferível, de acordo com as diretrizes abaixo:

1- Não reutilize as últimas 4 senhas cadastradas;

2- Não utilize sequências de fácil identificação (números ou letras), partes do nome, CPF, data de nascimento e e-mail do usuário; e

3- A nova senha deve possuir, no mínimo:

dez caracteres;

1 (um) caractere de letra maiúscula;

1 (um) caractere de letra minúscula;

1 (um) caractere numérico; e

1 (um) caractere especial, dentre os seguintes: ! @ # $ % * – _ + = [ ] { } : , . ? < > ( ) ;

O serviço de alteração de senha já está disponível pelo link https://passaporte.ufms.br , no botão Recuperação de Senha.

Após esta operação o usuário receberá um link no e-mail pessoal para a modificação da senha.

Caso haja qualquer dificuldade, o contato da Agetic pelo WhatsApp é 3345-7292.