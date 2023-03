Sisu 2023: universidades convocam aprovados em lista de espera nesta segunda

Sisu / Divulgação

Convocação de candidatos que se inscreveram na lista de espera do Sisu (Sistema de Seleção Unificado) acontece nesta segunda-feira (13).

O programa npermite a entrada de estudantes em universidades públicas e ofereceu mais de 2 mil vagas no Estado durante a chamada regular.

A nova chamada será feita diretamente pelas instituições de ensino, por isso os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, divulgados em seus próprios editais.

De acordo com MEC (Ministério da Educação), o processo leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2022 para selecionar alunos que irão estudar em instituições públicas.

Além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter tirado nota superior a zero na redação para participar do Sisu.